Izbegavajte ove plaže: pune su algi koje mogu da vas ubiju u sekundi (foto, video)

Smrtonosne alge „koje mogu da vas ubiju u sekundi“ pokrile su šest francuskih plaža.

Šest plaža u francuskoj Bretanji zatvoreno je zbog opasnih morskih algi nakupljenih u plitkim uvalama, koje su postale poznate i kao francuske „ubice iz mulja“.

Decenijama su se u uvalama na severozapadnoj obali Bretanje nagomilavale potencijalno smrtonosne zelene alge, objavio je „Gardijan“. Zaštitnici životne sredine kažu da je cvetanje neobično velike količine zelenih algi povezano sa nitratima u đubrivima i sa otpadom iz intenzivnog uzgoja svinja i živine, koji se uliva u rečni sistem i ulazi u more.

Kada se alge razgrađuju, džepovi otrovnih gasova sumporovodika budu zarobljeni ispod kore, što čini da je sluzava morska trava potencijalno pogubna za ljude, ako na nju nagaze.

Ekolog Andre Olivu naglašava da alge „mogu da ubiju za nekoliko sekundi“.

