Krstarenje se pretvorilo u pravu NOĆNU MORU

Dvonedeljni odmor iz snova za hiljade putnika na luksuznom kruzeru „Norvidžen spirit“ pretvorio se u noćnu moru, a putnici sada traže da im se vrati novac.

Preko 2.000 turista platilo je i do 5.300 funti (oko 6.000 evra) za krstarenje norveškim fjordovima, a u putovanje je trebalo da budu uključeni izleti u Francusku, Amsterdam i Island.

Putnici tvrde da su problemi počeli odmah nakon ukrcavanja. Prva luka u koju je trebalo da pristanu bio je Amsterdam, prenosi News.com.eu, ali je zbog jakog nevremena to otkazano i nova destinacija bio je Le Havre u Francuskoj.

Ali to nije bila jedina promena. Kruzer je pristao u, kako putnici navode, napušteni norveški grad koji je bio zatvoren za turiste, a zatim su umesto na Islandpreusmereni u luku nedaleko od Glazgova. Međutim, brod dug 274 metra nije dobio dozvolu za pristajanje, pa je kapetan odlučio da brod preusmeri u Belfast.

Putnici su već bili prilično nervozni i besni jer su proveli tri dana na moru, a toaleti su počeli da se kvare. Putnici su zahtevali da ih vrate u London, kao i da im se vrati novac koji su uplatili za krstarenje, a dodatni problem nastao je kad je agencija „Norvidžen kruz lajn“ odbila da im vrati potpuni iznos koji su uplatili. Umesto toga, ponudili su im vaučere sa popustom od 25 posto za sledeće putovanje.

There are passengers from all over the world on this ship. Set to dock in SouthHampton Friday the 11th. Media should interview trapped passengers as they escape this nightmare. pic.twitter.com/v651i6MUPM

— NCLHELL (@NCLHELL1) October 9, 2019