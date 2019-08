Letujete u septembru u Grčkoj? Evo kakvo vas vreme očekuje

Veliki broj ljudi smatra da je septembar idealan za letovanje, a Grčka je jedna od omiljenih turističkih destinacija Srba

Ako planirate odmor u Grčkoj tokom septembra, evo kakvo vas vreme očekuje:

Sve do 6. septembra će se zadržati temperature do 30 stepeni. Potom, od 7. do 14. septembra sledi novi pad temperature, ali takođe postepeni. Maksimalne dnevne temperature i dalje će biti relativno visoke i iznosiće oko 25 stepeni u proseku.

Ceo septembar biće uglavnom suv i topao:

Peloponez

Paralija

Nikiti

TasosNeos Marmaras

Evia

Asprovalta

Pefkohori

Lefkada

Kavala

Parga

Kefalonija

Solun

Zakintos

Krf

Sivota

Rodos

Skiatos

Atina

Mikonos

Santorini

Krit

