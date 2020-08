Američki astronauti poleteli ka Zemlji sa Medjunarodne svemirske stanice

Prvi astronauti koji su leteli sa privatnom letelicom kompanije Spejseks napustili su noćas Medjunarodnu svemirsku stanicu i krenuli ka Zemlji na koju će se spustiti padobranom u more.

Astronauti Dag Harli i Bob Benken iz američke svemirske agencije NASA pozdravili su se sa trojicom astronauta koji su ostali na Medjunarodnoj svemriskoj stanici i krenuli nazad ka zemlji u Spejseksovoj kapsuli Dragon. Plan je sletanje danas popodne padobranom u Meksički zaliv.

Iako se tropska oluja Ajsajas približava atlantskoj obali Floride, NASA je saopštila da vreme izgleda povoljno kod obale Pensakole na suprotnoj strani te američke države.

To će biti prvo spuštanje u more za astronaute u poslednjih 45 godina. Poslednji put je to bila zajednička američko-sovjetska misija 1975. poznata kao Apolo-Sojuz.

To je takodje prvi američki let sa ljudskom posadom otkako su SAD 2011. obustavile lansiranja. Amerikanci su od tada u svemir išli u ruskim raketama.

Komandant Medjunarodne svemirske stanice Kris Kasidi oglasio je zvono dok se kapsula Dragon odvajala od Stanice, koja se nalazila 430 kilometara iznad Johanesburga u Južnoj Africi. U roku od nekoliko minuta od kapsule se videlo samo par svetala koja se pale i gase u crnom svemirskom prostoru.

Harl i njegov kolega Bob Benken su 30. maja uzleteli iz Kejp Kanaverala u kapsuli Kru Dragon (Crew Dragon) kompanije Spejseks, Ilona Maska.

Naredli let Spejseksa sa posadom planiran je za kraj septembra.

(Beta)

