Budućnost je pred vratima: Roboti od sada dostavljaju pakete (video)

Ford i Amazon odlučili su da sarađnju podignu na viši nivo, a jedan od planova je uvođenje potpuno autonomne dostave.

U njoj bi samovozeće vozilo bez ikakve ljudske pomoći stizalo do adrese dostave, a onda bi stvar u svoje ruke preuzeo robot. I to bukvalno, dostavljajući paket do kućnog praga.

Ford je već sada spreman za takvu uslugu, pogotovo otkad ima Digita, robota razvijenog u saradnji s kompanijom Agility Robotics. Njihova procena je da u Americi poštanska služba više ne može da obavlja posao klasičnim putem , pogotovo ne nakon što je u samo deset godina udvostručen broj isporučenih pošiljki. Samo 2018. godine isporučeno je čak šest milijardi paketa.

Upravo je zato stvoren Digit, robot spreman da samostalno odrađuje zadati posao dostave.

Izgleda efikasno, ali mnogima istovremeno i pomalo zastrašujuće.