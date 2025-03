Kako su najstarije biljke-semenice na planeti prikupljale polen za razmnožavanje – tim naučnika otkrio je nove tragove proučavanjem fosila biljaka – semenica starih 365 miliona godina iz Kine.

Kako piše Sinhua, ovo istraživanje koje je predvodio tim istraživača sa Pekinškog univerziteta i Nanđing Instituta za geologiju i paleontologiju pri Kineskoj akademiji nauka, odnosi se na ranije nepoznatu vrstu biljke – semenice nazvanu Zaiđunia biloba (Zaijunia). Fosili, koji su pronađeni u okrugu Čangsing u istočnoj kineskoj provinciji Džeđiang, potiču iz kasnog Devonskog perioda, vremena kada su prve biljke sa semenom tek počele da se razvijaju.

Za razliku od paprati, koje oslobađaju spore u okolinu, biljke sa semenom čuvaju svoje ženske reproduktivne strukture, ovule na samoj biljci. Prikupljanje polena iz vazduha bilo je ključno za njihov opstanak, ali način na koji su ove drevne biljke to uspele, dugo je bio misterija za naučnike.

Korišćenjem naprednog 3D modelovanja i simulacija protoka vazduha, tim istraćivača je otkrio da su ovule Zaiđunia biloba imale „pametan dizajn“: spoljne ovojnice sa četiri režnja koje su usporavale vazdušne struje za oko 91 procenat. Ovo je omogućilo da polenskai zrna padnu na ovule i da dođe do oplodnje.

Istraživači su takođe analizirali složeniju biljku sa semenom, koja je imala strukture u obliku šolje oko svojih ovula. Ove strukture su još efikasnije smanjivale brzinu vetra – za 80 do 99 procenata – i delovale su podjednako efikasno iz svih pravaca.

Rezultati istraživanja, koji su objavljeni u najnovijem broju časopisa Prosidings of d Rojal sosajeti bi (Proceedings of the Royal Society B), ukazuju na to kako su se prve biljke sa semenom prilagodile da se oslanjaju na vetar za razmnožavanje, mnogo pre nego što su insekti počeli da pomažu u oprašivanju.

Studija takođe pokazuje kako su suptilne promene u strukturi biljaka mogle načiniti ogromnu razliku u opstanku pre miliona godina, rekao je Sue Đindžuang, docent sa Pekinškog univerziteta.

Tim planira da prouči više fosila kako bi pratili kako su se strategije prikupljanja polena razvijale tokom vremena.

