Koristite Bluetooth? Bolje prestanite! (video)

Svi koriste Bluetooth, ali bi možda trebalo da prestanu to da čine…

Tehnologija koju u današnje vreme uzimamo zdravo za gotovo – povezuje sve: od naših pametnih telefona i satova, preko slušalice i frižidera, pa sve do tostera i vibratora. Sve više stručnjaka, međutim, tvrdi da je to veliki problem.

Razlog za to je isključivo povezan sa bezbednošću i zaštitom podataka. To je problem koji nije teško rešiti i tu sve zavisi od vas, ali bi vi trebalo na to da se odlučite.

Ove godine na DEF CON-u, najvećoj konvenciji hakera na svetu, istraživači su pokazali koliko je lako, uz pomoć Bluetootha, identifikovati ranjive digitalne zvučnike. Jednom kada se identifikuju, hakeri mogu da preuzmu kontrolu nad zvučnicima i da puštaju opasne zvuke koji mogu da dovedu do oštećenja sluha bilo koga ko stoji u neposrednoj blizini.

Hakeri mogu da presretnu i menjaju sve podatke koji se šalju posredstvom ove tehnologije, a mogu i da vas prisluškuju. Putem AirDropa mogu da dođu do vaših podataka, a mnoge prodavnice koriste Bluetooth da bi pratile lokaciju kupaca i te informacije kasnije prodavale oglašivačima koji na osnovu njih stvaraju bazu podataka.

To je, ustvari, vrlo jednostavno. Trebalo bi samo Bluetooth da držite isključen, jer vas u suprotnom ta tehnologija, u svakom trenutku čini, ranjivim za sve koji vašu neopreznost žele da zloupotrebe.

Tako da je preporuka da ga, ako možete bez njega, ne koristite. A ako već morate, isključite ga istog trenutka kada prestanete da ga koristite.