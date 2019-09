Lažni intervju sa Putinom i jeziva tehnologija koju ništa ne može da zaustavi (video)

Dipfejk (deepfake) tehnologija koja podrazumeva digitalno manipulisane snimke, veoma se brzo razvija i uskoro neće biti moguće da se prepozna da li je reč o realnom ili lažnom video sadržaju.

This is the deepfake of @glichfield interviewing Vladimir Putin (wink wink nudge nudge). #EmTechMIT pic.twitter.com/PHoFV2iTPH

— MIT Technology Review (@techreview) September 18, 2019