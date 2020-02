Mobilni nikako ne bi smeli da koristite pre odlaska na spavanje

U današnje vreme većina ljudi pre nego što ode na spavanje, provodi vreme gledajući u razne ekrane, od televizora, tableta i, najčešće, mobilnih telefona. Međutim, gledanje u ekran mobilnog pre spavanja nije dobro jer kvari san i od njega se teže zaspi.

Mobilni su praktično postali deo nas i teško je uopšte zamisliti d ga ne koristimo, ali lekari savetuju da ugasimo sve ekrane barem sat vremena pre odlaska u krevet, piše thehealthy.com.

Tokom noći, mozak stvara hormon melatonin, koji pomaže da zaspimo kao i održavanju ritma otkucaja srca. Takozvano plavo svetlo koje ekrani emituju usporava nastanak melatonina i pogoršava ciklus spavanja. Oči više reaguju na plavo svetlo, nego na bilo koje drugo i drži mozak ‘budnim’.

Jedan od problema je takođe nezasićenost sadržajem. Lako je upasti u začarani krug za vreme čitanja ili gledanja nekog sadržaja iz kojeg ne možete izaći, a tera vas da konzumirate što više sadržaja i duže ostajete budni. Čak i ako u neko razumno doba odete u krevet, sadržaj koji ste čitali ili gledali aktiviraće vaš mozak i podstaći vas na razmišljanje.

Ako i nakon dugog ‘listanja’ društvenih mreža uspete da zaspite, vaš san će i dalje patiti i nećete se dovoljno naspavati. Ekrani usporavaju dolazak do REM faze sna, koja je najvažniji deo spavanja, i dugoročno može dovesti do manjka sna i umora, čak i ako ste spavali sedam do devet sati, prenosi Večernji list.

Od svih je najgori ekran mobilnog telefon jer on emituje najviše plavog svetla, a i ljudi ga uglavnom drže jako blizu svog lica.Televizor je udaljeniji od očiju pa nema toliki uticaj, ali najlakši način za rešavanje ovog problema je da svoje telefone stavite na noćni program ili upalite filter plavog svetla.