Peking uvodi AI kurseve u osnovne i srednje škole

Peking će uvesti kurseve veštačke inteligencije (AI) za osnovce i srednjoškolce kako bi podstakao razvoj inovativnih talenata usmerenih ka budućnosti, piše Sinhua.

Počevši od predstojećeg jesenjeg semestra, škole širom kineske prestonice ponudiće najmanje osam časova AI nastave po školskoj godini. Ovi kursevi mogu biti organizovani kao zasebni predmeti ili integrisani u druge oblasti, poput informacionih tehnologija, prema radnom planu koji je nedavno objavila Opštinska obrazovna komisija Pekinga na svom zvaničnom sajtu.

Metode nastave će se razlikovati u zavisnosti od nivoa obrazovanja – osnovne škole (učenici od šest do 12 godina) nudiće iskustvene kurseve za upoznavanje sa AI konceptima, niže srednje škole (učenici od 12 do 15 godina) fokusiraće se na kognitivne kurseve koji pomažu učenicima da primene AI u učenju i svakodnevnom životu, dok će više srednje škole (učenici opd 15 do 18 godina) pružati praktične kurseve za unapređenje primene i inovacija u oblasti AI.

Kina beleži ubrzanu ekspanziju svoje AI industrije. Početkom ove godine, kineski tehnološki startap DipSik (DeepSeek) izazvao je veliki odjek u globalnoj AI industriji i na finansijskim tržištima predstavljanjem otvorenog i popularnog četbot sistema.

U decembru 2024. godine, kinesko Ministarstvo obrazovanja izdalo je obaveštenje o unapređenju AI obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, podstičući saradnju između industrije, akademske zajednice i istraživačkih institucija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com