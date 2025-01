Rast cena zbog sve većeg broja preuzimanja aplikacije Sjaohungšu

Cene akcija koje se odnose na Sjaohungšu porasle su jutros, nakon što se ova kineska aplikacija u stilu Instagrama popela na vrh liste Eplove prodavnice aplikacija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na kineskom tržištu, cene akcija „Fošan Jovant tehnolodži“ (Foshan Iovant Technology Co Ltd), „Inli medija“ (Inli Media Co Ltd) i „Šendžen fešn“ (Shenzhen Ellassai Fashion Co. Ltd) porasle su 10 odsto koliko iznosi dnevno ograničenje, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Kompanija Šangaj Jaođi tehnolodži (Shanghai Iaoji Technology Co. Ltd) zabeležila je povećanje vrednosti akcija od 8,4 odsto tokom jutarnje sesije.

Rast vrednosti akcija usledio je nakon što je Sjaohungšu, ili REDnote na engleskom, postao besplatna aplikacija postavši nakon naglog povećanja broja preuzimanja broj 1 na top listama Eplove prodavnice aplikacija u SAD.

Sa sedištem u Šangaju, Sjaohungšu je osnovan 2013. godine i izrastao je u jednu od najpopularnijih kineskih društvenih medijskih platformi.

(Beta)

