Tokom pada Fejsbuka korisnici otkrili jeziv detalj (foto)

Tokom jučerašnjeg višečasovnog pada društvenih mreža Fejsbuk, Instagrama i VocApa, neki korisnici primetili jedan, kako navode, jeziv detalj.

Are we not talking about how when @facebook is down… certain photos don't load and their image recognition tags are shared? kinda creepy. pic.twitter.com/vT1uV7R8as

Iako korisnicima nisu mogle da se učitaju fotografije na Fejsbuku i Instagramu, mogli su da se vide tagovi koji opisuju šta se na fotografijama nalazi.

Poznato je da Fejsbuk koristi veštačku inteligenciju kako bi identificikovao objekte i osobe na fotografijama i automatski im dodao tag, ali neke je ovaj detalj ipak prilično uznemirio.

Iz Fejsbuka navode da je primarni razlog tagovanja lakše korišćenja ove društvene mreže osobama koje imaju problema s vidom, ali nije poznato koriste li ove podatke u svrhu oglašavanja.

Ovakav način tagovanja fotografija otkriva puno ličnih podataka o korisnicima: koji su im hobiji, imaju li ljubimaca i slično. To mogu biti informacije koje korisnici ne žele da podelie.

Facebook won’t be printing images today, but would print meta tags of its image analysis. No news here of c, but so creepy. I’ve taken a screenshot of someone’s profile and photo menu looks like this now. I’ve hidden their name for privacy reasons. Such accurate descriptions 😨 pic.twitter.com/saC1mq4Yzl

— Anastasia Kristensen (@anakristensen) July 3, 2019