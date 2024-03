UN: Digitalni jaz jedan od najvećih izazova sadašnje generacije

Dorin Bogdan-Martin (Doreen), prva žena na čelu agencije UN za telekomunikacije, strepi zbog mogućih ekscesa u vezi sa veštačkom inteligencijom, ali ono čega se najviše boji je digitalni jaz.

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), koju je ona preuzela pre skoro godinu i po dana, procenjuje da je oko 2,6 milijardi ljudi uskraćeno za pristup digitalnoj tehnologiji.

„Oni se nikada nisu povezivali na internet. To je ono što me drži budnom noću, jer ako niste deo digitalnog sveta, onda niste deo sveta veštačke inteligencije“, rekla je Dorin Bogdan-Martin i dodala da je to jedan od najvećih izazova sadašnje generacije.

UN imaju za cilj da prikupe 100 milijardi dolara do 2026. kako bi smanjile jaz između onih koji imaju imaju i koji nemaju digitalni pristup.

Ona je upozorila da će biti potrebno četiri puta više novca da bi se istinski smanjio jaz. Jaz će biti još veći sa stalnim napretkom generativne tehnologije veštačke inteligencije.

Generalna sekretarka, čija agencija organizuje veliki godišnji forum pod nazivom „AI za dobro“ (AI for Good), istakla je mnoge pozitivne načine na koje bi veštačka inteligencija mogla da transformiše društvo, uključujući jačanje borbe protiv promene klime i siromaštva, što bi unapredilo obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

Ali, iako postoje „neverovatne mogućnosti“, ona je upozorila na rizike koje treba ublažiti.

Prema njenim rečima, tehnologije u povoju kao što je veštačka inteligencija mogu da se koriste za narušavanje poverenje kroz dezinformaciju, koja je sve više sofisticirana i teže se otkriva.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.