Vi ne morate da brinete: Tri vrste poslova koje neće zameniti veštačka inteligencija

Izveštaj Goldman Saksa iz marta 2023. procenjuje da bi novi modeli veštačke inteligencije mogli da obave četvrtinu celokupnog posla koji trenutno obavljaju ljudi. Širom Evropske unije i SAD, navodi se u izveštaju, moglo bi da bude izgubljeno 300 miliona radnih mesta, piše Bi-Bi-Si.

A to bi moglo biti zastrašujuće, smatra Martin Ford, autor knjige Rule of the Robots: Hov Artificial Intelligence Vill Transform Everithing.

„Ne radi se samo o tome da bi se to desilo pojedincima, to bi mogla biti sistemska stvar. Moglo bi se desiti velikom broju ljudi, potencijalno sasvim iznenada, potencijalno svima u isto vreme. I to ima implikacije ne samo na te pojedince, već i na celo društvo i ekonomiju“, kaže Ford.

Srećom, stručnjaci kažu da još uvek postoje stvari za koje veštačka inteligencija nije sposobna, a to se posebno odnosi na zadatke koji uključuju izrazito ljudske kvalitete, poput emocionalne inteligencije i razmišljanja van okvira.

Ove kategorije su sigurne

„Mislim da generalno postoje tri kategorije koje će biti bezbedne u doglednoj budućnosti.“, smatra Fotd.

-Prvi bi bili poslovi koji su zaista kreativni, odnosno poslovi koji nisu šablonski, već podrazumevaju nove ideje i građenje nečeg novog.

To ne znači nužno da su svi poslovi koji se smatraju ‘kreativnim’ sigurni. U stvari, zanimanja kao što su grafički dizajn i poslovi povezani sa vizuelnim umetnostima mogli bi biti među prvima koji će nestati. Kako Ford kaže, ‘u nauci, medicini i pravu, kao i kod ljudi čiji je posao da osmisle novu pravnu ili poslovnu strategiju… Mislim da će tu i dalje biti mesta za ljudska bića’.

Druga izolovana kategorija, nastavlja on, su poslovi koji zahtevaju sofisticirane međuljudske odnose. Tu ističe medicinske sestre, poslovne konsultante i istraživačke novinare. To su poslovi, „gde vam je potrebno veoma duboko razumevanje ljudi. Mislim da će proći mnogo vremena pre nego što veštačka inteligencija bude imala sposobnost da komunicira na načine koji zaista grade odnose.“

Treća sigurna zona, tvrdi Ford, „jesu poslovi koji zaista zahtevaju mnogo mobilnosti, spretnosti i sposobnost rešavanja problema u nepredvidivim okruženjima“, prenosi Nova.rs.

Mnogi uslužni poslovi i zanatlije, na primer električari i vodoinstalateri, spadaju u ovu kategoriju.

„Ovo su poslovi u kojima ste stalno suočeni sa novom situacijom i njih je verovatno najteže automatizovati. Da biste automatizovali ovakve poslove, potreban vam je naučnofantastični robot. Potreban vam je C-3PO iz Ratova zvezda“, ističe Ford.

