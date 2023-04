Bizarni trikovi koji zaista rade! Deluju čudno, ali vaše kućne biljke “dižu iz mrtvih”

Ako ste veliki ljubitelj cveća i imate ukrašenu celu kuću, sigurno ste se pitali šta s njim kada odete na godišnji. Ne brinite, jer za to postoje trikovi koji će vaše biljke održati u životu.

Umočite uže u vodu

Uz pomoć užeta možete dovoljno dugo snabdevati biljke s vodom. U veliku posudu natočite dovoljno vode i stavite je negde visoko. Uzmite sve biljke koje imate i poređajte ih oko posude. Zatim, ako na primer imate šest biljaka, uže prerežite na šest jednakih delova. Uronite užad u vodu, pa ih zabodite biljkama u zemlju. Biljke će tako ostati hidrirane duže vremena.

Kosa spašava uvenule biljke

Ako vam je biljka već uvenula kad ste se vratili s godišnjeg, u život je možete vratiti uz pomoć – malo vaše kose. Pokupite ostatke kose, napravite od nje kuglice i stavite ih u zemlju uvenule biljke. Nakon nekog vremena, azot iz kose pomoći će biljci da ponovo oživi.

Umotajte biljku u vreću

Neke tropske biljke vole vlažnost i treba im okolina nalik plasteniku. Takvu biljku jednostavno obmotajte u veliku prozirnu vreću za smeće i dobro je zalijte. Izbušite rupe na vrhu vreće kako bi biljka mogla da diše. Oprez: ovakve “staklenike” držite dalje od direktne sunčeve svetlosti jer će biljka uvenuti. Kako biste osigurali da sva voda ne iscuri napolje, možete na vrh postaviti aluminijsku foliju.

Dečja pelena odlična je za zadržavanje vlage

To znači da bezbrižno možete da boravite van kuće više dana, a da se biljke u teglama, u kojima su komadići pelene, ne osuše. Uzmite jednu jednokratnu pelenu, ulijte u nju vode, pa je isecite po sredini. Sadržaj iz pelene stavite na dno saksije, na sloj kamenčića. Na to stavite zemlju i biljku koja voli mnogo vlage i teško bi preživela to što vas kod kuće neće biti danima. Na kraju zalijte biljku još malo odozgo.

Kockice leda za pravilno hidriranje

Postoji još jedan trik kako da tokom vrućih letnjih dana ne preterate u zalivanju jer to može biti kobno za određene biljke, na primer, orhideje jer one ne podnose zadržavanje vlage oko korena. Tada će vam dobro doći kockice leda. Jednom nedeljno u saksiju, na zemlju oko biljke, stavi se veći komad leda ili nekoliko manjih, zavisno koliko je velika. Odličan izbor je led iz zamrzivača koji inače koristite za rashlađivanje pića. Led polako otpušta vlagu pa koren ima dovoljno vremena da vodu apsorbuje polako i ispravno.

