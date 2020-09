Isprobala je trik za čišćenje zagorelog posuđa, rezultati fascinantni!

Nakon što je primenila ovaj trik, sa tiganja su nestale sve tvrdokorne mrlje od zagorele hrane

Svaka domaćica je naišla na problem sa zagorelim posuđem nakon spremanja ručka.

Skidanje tvrdokornih crnih naslaga na dnu šerpe, tiganja ili pleha od zagorele hrane ne samo da nam oduzima vreme, već nas i prilično namuči.

Stoga je jedna majka odlučila da potraži savet na jednoj grupi na Fejsbuku, kako bi olakšala pranje zagorelih sudova.

Može li mi neko otkriti najbolji i najlakši način za čišćenje zagorelog tiganja”, pitala je žena u grupi “Clean, Declutter, Organise Your Home UK”.

Nakon toga, stigli su razni saveti, ali jedan trik je posebno oduševio.

“Uzmite tabletu za pranje posuđa i stavite u tiganj da upije zagorelu hranu”, napisao je jedan član grupe, nakon čega su se uključili ostali korisnici zadovoljni ovim trikom.

“Definitivno tableta za mašinu. Napunite tiganj do pola vodom, prokuvajte i ostavite da se krčka desetak minuta. Radila sam to nekoliko puta i to je u potpunosti očistilo sve moje tiganje”, komentisala je druga žena.

Tiganj je sada izgledao skoro kao nov i uspela sam da mu vratim prethodni sjaj, otkrila je kasnije žena , a prenosi The Sun.

