Najlepša prirodna dekoracija: Pampas možete i sami da uzgajate, evo kako

Poslednjih godina slike interijera nezamislive su bez jednog prirodnog detalja – pampas trave. Ovaj rod velikih zimzelenih višegodišnjih ukrasnih trava čini oko 20 vrsta, čije je prirodno stanište Južna Amerika i Novi Zeland.

Lišće je dugačko i zašiljeno na krajevima, hrapave teksture i plavkasto zelene boje, a visoke stabljike poput trstike na kojima se nalaze cvatući klasovi nose dugačke plodove belih, srebrnastih ili ružičastih semenki.

Pampas trava (Cortaderia selloana) je ukrasna trava iz porodice trava (Poaceae). Izgleda kao travnati busen koji može narasti do 80 cm visoko, a cvet i do preko 200 cm. Listovi ove biljke su dugački, uski, srebrnkasto-zelene do maslinasto zelene boje, dok su cvetovi skupljeni u metličaste cvasti roze, sive ili bele boje.

Pampas trava cveta u septembru i oktobru. Oprašuje se vetrom, iz tog razloga nema privlačan cvet, a muške biljke uopšte ni nemaju cvet.

U zemljama umerene klime s obilnim oborinama upotrebljavaju se za ekološki način plijevljenja, jer bez ljudske intervencije iskorenjuju domaću vegetaciju. Zbog toga se nalazi na listi invazivnih korova u Kaliforniji i potpuno je zabranjena na Novom Zelandu i na Havajima zbog njene sposobnosti da napreduje i preuzima primat u prostoru.

Pampas trava uzgoj

Uzgoj pampas trave nije uopšte komplikovan, što generalno važi za sve trave.

Odaberite lokaciju sa punom sunčevom svetlošću do delimične hladovine. Lokacija za gajenje pampas trave treba da prima najmanje 6 sati sunca dnevno za postizanje maksimalnog rasta ove biljke.

Imajte na umu da pampas trava može rasti toliko da bude i preko 3 m visoka – stoga izaberite lokaciju sa mnogo prostora za njen rast.

Držite se dalje od područja u kojima se igraju deca zbog oštrih ivica lišća pampas trave.

Kako se sadi pampas trava

Kada je u pitanju pampas trava, sadnja je vrlo jednostavna. Nakon što ste izabrali odgovarajuću lokaciju za sadnju pampas trave, sada pripremite zemlju gde želite da je zasadite. Pampas trava uživa u dobro dreniranom, plodnom tlu.

Obogatite zemljište organskim kompostom, tresetom ili đubrivom.

Iskopajte rupu sa lopatom za sadnju pampas trave, u kasno proleće.

Rupa treba da bude oko 38 cm duboka i oko 43 cm široka.

Napravite razmak od najmanje 1,8 m ako sadite više pramenova pampas trave.

Raširite koren ručno pre postavljanja biljke u rupu. Zatrpajte prljavštinu oko biljke. Možete dodati pesak u zemljište ukoliko ste odabrali oblast koja ne propušta dobro vodu.

Pampas trava održavanje

Nakon što bude uspostavljena, održavanje pampas trave je minimalno – zahteva malo održavanja, osim zalivanja kada je ekstremna suša. Takođe joj treba rezanje svake godine do zemlje. Ovo se obično obavlja krajem zime ili početkom proleća. Zbog oštrog lišća biljke, rezidba treba da se uradi sa velikom pažnjom koristeći rukavice i duge rukave. Međutim, sa preduzetim odgovarajućim merama (za busenje daleko od kuća i zgrada), možete takođe spaliti lišće sve do zelenih izrastaka bez oštećenja biljke. Iako nije potrebno, pampas travi se može dati uravnoteženo đubrivo nakon orezivanja da se pomogne sa stimulacijom ponovnog rasta.

Pampas trava nije uopšte zahtevna za održavanje, samo poštujte sledeće korake.

Zalivanje

Zalijte pampas travu samo jedanput na svakih par nedelja tokom prve godine rasta. Zalivajte je češće tokom perioda ekstremne suše. Nije potrebno zalivanje nakon što se biljka uspostavi u zemljištu.

Prihrana

Prihranite pampas travu sa visoko-kvalitetnim baštenskim đubrivom jednom godišnje da se poboljša lepota njenog cveća.

Rezanje

Kada se pampas trava uspostavi, orežite je krajem zime ili početkom prolećnih meseci.

Presecite skupinu trave nakon orezivanja da je podelite. Iseckana skupina pampas trave se onda sadi na drugim mestima.

Uvezati lišće pampas trave između sebe sa žicom u novembru, kako bi voda istekla iz biljke. Ovo će sprečiti šok tokom hladnih meseci.

Biljka se može prekriti vunenim omotačem. Pokrijte i zaštitite koren pampas trave sa slamom ili malčem pre sezone mraza, piše Prirodnoizdravo.com.

