Ove kućane uređaje obavezno morate isključiti iz struje kada ih ne koristite, ne palite ih ni kada spavate

Mnogi peru noću zbog jeftinije struje, ali ostavljanje mašine za pranje veša dok spavate nije nešto što bi trebalo da radite. Kućni aparati se ne smeju ostavljati bez nadzora jer su oni jedan od glavnih uzroka požara u domaćinstvu, a posebno su ‘opasni’ mali kućni aparati koji nam umnogome olakšavaju život, ali ga u sekundi mogu pogoršati.

„Bojleri, bojleri, pegle za veš, to su aparati koji su jedan od najčešćih uzročnika požara u domaćinstvima“, rekao je za Večernji list bivši komandant i portparol Javne vatrogasne stanice grada Osijeka Boris Banjan.

Pegle su jedan od najvećih uzroka požara kada su u pitanju mali kućni aparati.

„Svi kućni aparati, od miksera, raznih kuhinjskih aparata do aspiratora, čest su uzrok prenošenja požara. Aspiratori su problem kada su masni i neočišćeni, a po njima prska vrelo ulje iz šporeta, onda se vatra može proširiti na filtere haube, a pošto sve to sagoreva mast, veća je materijalna šteta“, dodaje Banjan.

Ono što svako treba da uradi kada nema kućne aparate pod nadzorom je da ih isključi iz struje.

„Sve uređaje, uključujući mašine za pranje sudova i veš-mašine koje obično ostavljamo da rade preko noći, treba isključiti iz struje, to bi bio najsigurniji način da sprečimo požar. Kada su uređaji bez nadzora, kada nemamo kontrolu nad njima i kada nismo u onim prostorijama gde su uređaji, onda ih treba isključiti sa struje. Tada možemo biti sigurni da požara neće biti. Ako uređaji ostanu uključeni, to predstavlja opasnost jer zbog lošeg dizajna i loše izrade može doći do kratkih spojeva”, tvrdi portparol osječkih vatrogasaca.

Veliki problem predstavljaju i produžni kablovi koje mnogi često koriste u domaćinstvima jer kablovi uređaja ne mogu da dođu do utičnica.

„Ako je produžni kabl upitnog kvaliteta, izolacija tog produžnog kabla ili neka vrsta veze žica unutar samog kabla eventualno može biti razlog zamora materijala i pregrevanja provodnika produžnog kabla, povezujući više uređaja na jedan produžni kabl, ili povezivanje produžnog kabla na produžni kabl… Sve to povećava prolazni otpor i temperaturu u provodnicima. Dolazi do zamora materijala i kratkog spoja, a to se često dešava. Odgovorno ponašanje bi bilo isključivanje svih uređaja i kablova koji nisu neophodni za rad nijednog uređaja, posebno preko noći ili tokom dužeg odsustva tokom dana. Da su to uradili, onda bi bili bezbedni“, objašnjava Banjan.

Požari, ističe, uglavnom dolaze iz nepažnje, nepažnje ili neznanja, a 95 odsto požara u stanovima i kućama dešava se upravo zbog toga.

Ako u stanu dođe do požara električnog uređaja, nakon pozivanja vatrogasne službe, možete učiniti sledeće:

– Ako je moguće, stavite uređaj u beznaponsko stanje (izvucite utikač iz utičnice ili razbijte strujni krug na osiguraču).

– Za gašenje koristite aparate za gašenje ugljen-dioksidom ili prahom.

– Ugasiti vatru pokrivajući je. Navlake ne smeju biti od sintetičkih materijala, već od pamuka ili vune

– Nemojte koristiti vodu za gašenje požara ako je uređaj pod naponom. Samo obučena i na odgovarajući način zaštićena lica na određenoj udaljenosti od uređaja pod naponom mogu gasiti vodom.

– Gašenje svih ostalih visokonaponskih električnih uređaja (transformatora, rasklopnih uređaja) prepustite vatrogascima. Ne prilazite bliže od 15 metara od takvog uređaja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.