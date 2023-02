Ove stvari iz kuće ne pozajmljujte drugima, navlačite bedu na dom!

Postoje mnoga narodna verovanja, a jedno od njih se odnosi na predmete iz kuće koje ne bi trebalo da pozajmljujete drugim ljudima. Prema starim verovanjima, smatra se da pozajmljivanje tih stvari drugim ljudima može dovesti do nesreće i stvaranja loše energije u vašem domu. Jedni u ova verovanja veruju, drugi smatraju da nisu tačna, a predanje kaže da ove stvari treba da izbegavate da dajete drugim ljudima.

So

Smatra se da se so ne sme pozajmiti ni pod kojim izgovorom. Ako su vas komšije zamolile za so, dajte im samo pod jednim uslovom – kao poklon. Opasnost leži u tome što so navodno ima veliku energiju i može loše uticati na sudbinu. So je jedna od najvažnijih komponenti, pa se ne preporučuje njeno pozajmljivanje.

Posuđe

Veruje se da su tanjiri i šerpe usko povezani sa energijom kuće u kojoj se nalaze. Ne bi trebalo sa drugim ljudima da menjate tanjire, šerpe ili bilo koji deo posuđa jer se smatra da možete negativno uticati na njihovu sudbinu. Verovanje kaže da je oštećeno posuđe još opasnije jer donosi lošu energiju domu u kojem se nalazi.

Odeća

Ako kupujete stvari koje su već bile u opticaju, u tome ne leži nikakav problem jer ste ih platili. Ali, narodna verovanja kažu da nikako ne posuđujete garderobu od drugih ljudi. Odeća je veoma lična stvar, čak i ako je uzmete od sestre ili brata, pa je bolje da nešto date zauzvrat.

Nakit

Nakit je pun energije osobe kojoj pripada, stoga ga ne treba pozajmljvati. Stavljajući naušnice ili prstenje druge osobe, sa njima dobijate i probleme te osobe, kažu narodna verovanja. Stručnjaci za bioenergiju kažu da nakit može “zaraziti” osobu bolestima onog kome je nakit pripadao

Metla

Još jedno narodno verovanje je da pozajmljivanje metle komšiji može dovesti do novčanog gubitka u vašem domu.

