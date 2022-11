Ovi “kućni vampiri” vam svakodnevno crpe ENERGIJU

Iako znamo da su razni proizvodi i uređaji za čišćenje samo neki od mnogih opasnih predmeta koji se mogu naći u savremenim domovima, postoji mnogo sumnjivih proizvoda sa skrivenim opasnostima, čije su posledice malo poznate.

Na primer ne možemo zanemariti da su nam hemikalije olakšale život. Zahvaljujući njima, lako držimo komarce na odstojanju, sprečavamo moljce da pojedu našu odeću i činimo da naše kuće za par minuta zamirišu na rosno prolećno jutro. Ali agencije za zaštitu životne sredine zaključuju da je unutrašnji vazduh možda zagađeniji od spoljašnjeg vazduha, a pošto u proseku provodimo 90 procenata svog vremena unutra, naš slatki dom možda ipak nije tako siguran.

Kako prenosi zenskimagazin.rs, ovo su samo neki od predmeta koji nam svakodnevno štete.

Naftalin sadržan u kuglicama može uništiti crvena krvna zrnca i dokazano je da izaziva rak kod životinja (iako još nije dokazano da izaziva rak kod ljudi).

Izbeljivač je izuzetno opasna hemikalija koja se može naći u skoro svakom domu. Prema studijama, konzumacija izbeljivača ne samo da će izazvati unutrašnje probleme i smrt, već će i povećati rizik od hronične opstruktivne bolesti pluća. Mnoga od ovih sredstava za čišćenje sadrže kaustične alkalije koje mogu imati ozbiljne posledice na gastrointestinalni trakt i respiratorni sistem i mogu biti fatalne ako se progutaju.

Električna ćebad je možda jedan od boljih proizvoda do kojih je svet došao. Ali, sa strujom se ne vredi petljati, posebno kada su u pitanju aparati za grejanje. Izveštaj Nacionalnog centra za biotehnološke informacije otkrio je da su neki ljudi pretrpeli toplotni udar od električnih ćebadi, a neki veruju da to može dovesti i do reproduktivnih problema.

Plinski šporeti jesu ekonomični, ali i opasni. Naime, sve što radi na plin oslobađa toksine, a korišćenje špreta ili grejalica u zatvorenom prostoru može dovesti do trovanja ugljen-monoksidom, stanja koje ima vrlo malo simptoma upozorenja.

Štampači su nešto što, u poslednje vreme, ima svako domaćinstvo. Ali, studija koju je objavilo Američko hemijsko društvo razmatra čestice koje emituje vaš kućni štampač i sugeriše da bi mogle biti slične onome što se emituju u dimu cigareta i da predstavljaju rizik za telo.

