Veoma je važno održavati tuš zavesu čistom: Evo kako da je najlakše operete i izbegnete pojavu buđi

Evo kako da brzo i jednostavno operete zavesu za tuš kabinu

Iako mislite da je tuš zavesu dovoljno samo isprati nakon svakog tuširanja, to nije baš tako. One su često napravljene od neke vrste plastike ili platna, pa su zbog materijala i konstantnog dodira sa vodom one čest izvor bakterija. Može se i ubuđati do te mere da je onda jedino rešenje da je bacite.

Da se ovo ne bi dogodilo, pratite jednostavne savete.

Potrebno je da čistite zavesu za tuš svaka tri meseca. Ako nije prošlo tri meseca, ali primetite buđ, promenu boje ili neprijatan miris, to znači da je vreme za čišćenje. Imate nekoliko opcija kako da to uradite.

Čišćenje zavese za tuš u mašini za pranje veša

Ako je zavesa napravljena od tkanine, stavite je u mašinu za pranje veša na program koji koristi toplu vodu i koristite nežni deterdžent za veš. Obavezno izaberite najnežniji ciklus da biste izbegli oštećenja.

Ako je vaša zavesa napravljena od plastike, koristite hladnu vodu, a zajedno sa njom ubacite i nekoliko peškira da biste sprečili da se zavesa previše izgužva. Vodite računa da se lepo osuši.

Ako se na vašoj zavesi za tuširanje nakupilo mnogo vidljive buđi, dodajte pola šolje izbeljivača bezbednog za boju. Vrlo mali broj klica može preživeti tretman razblaženim kućnim izbeljivačem.

Ručno pranje zavese za tuš

Ako biste radije to odradili ručno, pomešajte ravnomerno sirće i vodu u boci sa prskalicom i prskajte rastvor na plesnivu površinu. Sirće će pomoći u razbijanju buđi i sapuna koji se nakupio na zavesi. Ponovite ovaj postupak na svim drugim problematičnim područjima na zavesi, a zatim isperite zavesu toplom vodom od vrha do dna i ostavite da se osuši na vazduhu, piše „Self“.

