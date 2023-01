Zbog ovih grešaka buđ se pojavljuje u vašem kupatilu, a pravimo ih svi

Kao vlasnik kuće ili podstanar, jedna od poslednjih stvari s kojom želite da se suočite je plesan. Ne samo da je to zastrašujući prizor, već može razboleti vas i vašu porodicu, kao i oslabiti vaše zidove i plafone. Vašekupatilo posebno je osetljivo na plesan jer ova ružna gljivica uspeva na tamnim i vlažnim mestima, piše Bestlifeonline.

“Plesan je mnogo lakše sprečiti nego ukloniti, pa predlažem da preduzmete sve potrebne mere opreza kako biste izbegli suočavanje s ovim problemom i pre nego što počne”, kaže Tim Vels, osnivač Garage Transformed.

Pogledajte ove savete stručnjaka kako biste otkrili greške koje bi mogle da pogoršaju vašu situaciju s buđi.

1. Ostavljanje stvari na podu kupatila

Ponekad ste u žurbi i možda zaboravite da okačite peškir nakon jutarnjeg tuširanja ili ostavite svoju vlažnu odeću za teretanu nagomilanu na podu kupatila. To se s vremena na vreme događa i najboljima od nas, ali vama ne čini uslugu kada je u pitanju držanje plesni dalje od kupatila.

“Ne ostavljajte peškire i krpe na podu. Okačite ih da se osuše. To im omogućuje da se pravilno provetre kako plesan ne bi mogla e da suhvati”, kaže Bet MekKalum, ekspertkinja za čišćenje za Oh So Spotless.

Ostavljajući vlažne predmete na podu čak i samo nakratko, podstičete plesan da raste—a isto važi i za vaše proizvode. Posude i korpe za proizvode za tuširanje nisu samo izvrsne za uštedu prostora, držanje tih flašica podalje od poda tuša i zatvorene još je jedan ključan segment u prevenciji plesni. “Ostavljanje proizvoda za tuširanje na podu sprečava njihovo sušenje kapanjem. Uskoro ćete primetiti nakupljanje plesni na dnu, brtvi i poklopcu vaših omiljenih proizvoda”, kaže MekKalum.

2. Ne čistite kupatilo jednom nedeljno

Vaše kupatilo jednostavno je jedno od mesta u vašem domu s najviše bakterija, pa neredovno čišćenje može dovesti do brzog rasta plesni—a verujte, ona raste brzo. Nakon susreta s vlagom, plesan može početi da raste za samo 24 sata ako je to pravo okruženje poput, na primer, prljavog kupatila.

Dakle, koliko često biste je trebalo da čistite? Fi Dang, direktor profesionalne kućne službe Sidepost, kaže da bi ovo trebalo da bude nedeljni zadatak. “Plesan voli vlažna, tamna mesta, pa ako dopustite da vam se kupatilo previše zaprlja, plesni dajete savršeno mesto za rast. Svakako očistite svoje kupatilo barem jednom nedeljno kako biste sprečili pojavu plesni”, kaže Dang.

3. Ne brišete kupatilo

Sada svi znamo da plesan voli vlažna mesta, pa je najbolje da se ne istuširate i odete. Ostavljanje pare u kupaonici, naročito u kadi i prostoru za tuširanje, jednostavan je način da plesan nastavi da raste i napreduje.

“Nakon što se istuširate, svakako obrišite sve površine u kupatilu kako biste sprečili zadržavanje vode i stvaranje savršenog okruženja za rast plesni”, kaže Dang.

Za brisanje stakala tuša možete koristiti brisač za stakla, ali svakako ga možete obrisati i krpom ili peškirom. Ne škodi obrisati i ogledala i ostale površine.

4. Ne proveravate svoj ventilator

Provetravanje kupatila ključno je za sprečavanje stvaranja plesni. Naravno, možete otvoriti prozor da uđe vazduh ako ga imate unutra, ali morate imati i ventilator koji ispravno radi.

“Potreban vam je protok vazduha koji može isisati vlažan vazduh i održavati cirkulaciju u svakom trenutku tako da ništa ne može mirovati duže vreme. Trebalo bi uključivati ventilator svaki put kada možete, posebno kada je tuš u upotrebi i onda 30 do 60 minuta nakon toga”, kaže Darsi Alan iz Let Loose Ltd. ”

Takođe je važno s vremena na vreme proveriti ventilator u kupatilu. “Uvek morate paziti na ventilator svog kupatila kako biste bili sigurni da radi efikasno i da se održava čistim. Vaš ventilator će imati svrhe samo ako je čist i ako može da obavlja svoj posao”, dodaje Alan.

5. Ne rešavate curenja i kvarove odmah kad ih primetite

Ignorisanje čak i najmanjeg curenja podstaknuće rast gljivica. “Cevi koje cure, vodovodne instalacije i drugi izvori vode mogu stvoriti vlagu u vašem kupatilu koja pruža savršeno okruženje za rast plesni. Redovno proveravajte ima li u kupatilu znakova curenja ili oštećenja vodom i rešite sve probleme što je pre moguće”, kaže Džastin Karpenter, osnivač Modern Maids.

6. Ne koristite proizvode otporne na plesan

Korišćenje visokokvalitetne boje, temeljnog premaza i pločica za celu kuću je sjajno, ali u kupatilu je još važnije. Kako biste sprečili rast plesni, možete koristiti proizvode otporne na plesan koji su dizajnirani za borbu protiv ove dosadne gljivice.

“Kada preuređujete ili renovirate svoje kupatilo, odlučite se delove koji su otporni na plesan, pločice i boje kako bi se zaštitili od razvoja plesni. Ovi proizvodi dizajnirani su da podnose vlagu bolje od standardnih proizvoda, tako da je manja verovatnoća da će se razviti plijesan”, kaže Karpenter.

Viktor Holas, osnivač kompanije Simply Swider, kaže da proizvodi otporni na plesan pomažu u sprečavanju rasta ove gljivice “stvarajući barijeru koja sprečava da se spore plesni pričvrste na površine”.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.