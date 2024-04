10 načina kako manipulatori izvrću vaše reči i prave od sebe žrtvu: Jedan njihov potez je neviđeno podmukao

Manipulatori vole da se psihološki poigravaju sa svojim partnerima, prijateljima i kolegama. Ali ono što im je omiljeno jeste da od sebe prave žrtvu, piše Sensa.

Kada im se neko konačno suprotstavi i optuži ih za njihovo ružno ponašanje, počinju da rone suze i okreću situaciju u svoju korist. Zato je izuzetno teško da se sa ovakvim ljudima izađe na kraj. Da biste mogli da se odbranite od manipulacije, prvo morate da savladate određene taktike. Ovo su 10 načina kako manipulator izokrene vaše reči, praveći od sebe žrtvu, a od vas krivca.

1. Čuju i razumeju samo ono što im odgovara

Manipulatori biraju ono što žele da čuju. Fokusiraju se samo na stvari koje idu u prilog njihovoj priči i ignorišu sve što se ne uklapa.Na primer, kada izrazite svoja osećanja o nečemu što vas je povredilo, oni se fokusiraju isključivo na vašu reakciju i totalno ignorišu razlog zašto je došlo do rasprave, Neverovatno je frustrirajuće da se nosite sa tim, da vi ispadate uvek krivac, a u stvari ste žrtva jer izvrću vaše reči na razne načine i ostajete da se pitate šta se upravo dogodilo. Nemojte da vas to obeshrabri, njima je to i cilj kako bi mogli da nastave da se ponašaju bezobrazno, a da ne snose posledice za to. Kada god vidite da ste u pravu, idite do kraja, ako ne žele da se izvine i nastavljaju da vas optužuju, napustite ih. Potreban vam je neko ko vas poštuje i ceni.

2. Prave se da ne razumeju, kako bi vas iznervirali

Još jedna prilično uobičajena taktika manipulatora, koju koriste je da se pretvaraju da vas ne razumeju o čemu pričate. Zamislite da nekome objašnjavate jednostavne stvari i da vas neko gleda kao da pričate na kineskom, zbunjenim pogledom. To je njegov način da zamagli situaciju kako bi vas naveo da se zapitate šta je stvarno, a šta ne i da vama prebaci obaveze, koje on ne želi da odradi.

3. Žele da vam izazovu osećaj krivice kako bi počeli da preispitujete sebe

Manipulatori su eksperti u tome da vas naprave krivim. Oni će igrati na kartu žrtve i nateraće vas da se zapitate da li ste uradili nešto pogrešno, čak i ako niste.Zamislite krivicu kao njihov glavni alat. Namerno je koriste, kao planirani potez u partiji šaha. Cilj im je da se osećate kao da ste vi povredili njega, a ne on vas. Zato puno puta možete da vidite kako se ponaša kao kraljica drame, koja od obične stvari, napravi predstavu svojim preuveličavanjem.

4.Ponašaju se kao da nisu uradili ništa loše

Manipulatori takođe vole da prebacuju odgovornost na druge. Umesto da priznaju da su zabrljali, oni jednostavno poriču bilo kakvu nepravdu.Upiru prstom negde drugde ili iznose nepovezane stvari kako bi skrenuli pažnju sa pravog problema. Na primer, umesto da prizna da nije stigao da završi posao jer nije ispoštovao rok, okriviće kolege ili će se okrenuti tehničkim problemima. Ili kada bi timski projekat pošao nizbrdo, manipulator bi upirao prstom u članove tima, tvrdeći da nisu dovoljno doprineli i pokrenuo bi nepovezana pitanja kako bi skrenuo pažnju sa sopstvenih propusta i nedostataka.

5. Okreću vaše reči i čine da zvuče potpuno drugačije

Manipulatori se redovno izokreću vaše reči da bi promenili njihovo značenje. To je kao igra rečima u kojoj menjaju pravila, koja bi odgovarala njima. Na primer, ukoliko ste zabrinuti da li će projekat biti završen na vreme na kom radite, oni će vam na to odgovoriti veoma ofanzivno i uvređeno, aludirajući da mislite on ne radi efikasno. Takođe vas mogu okriviti za neke druge stvari koje uopšte trenutno nisu tema razgovora. Sve će uraditi samo da ne priznaju grešku i da se ne izvine.

6. Izvlače vaše reči iz konteksta kako bi vas prikazali kao negativca

Manipulatori obraćaju pažnju samo na delove onoga što kažete i izokreću značenje, kako bi sebe prikazali kao žrtvu. Oni u suštini uzimaju nekoliko reči iz pasusa i pretvaraju se da je to cela priča. Kada ih uhvatite optužuju vas. Ovom taktikom vas prave onakvim kakvim žele, mogli biste biti previše negativni, uznemiravati ih, kršiti njihova prava, prekoračiti njihove granice i tako dalje. Ne dozvolite da neko kreira lažnu sliku o vama i da padnete pod taj uticaj. Njemu i jeste cilj da počnete da se preispitujete ko ste, šta ste i koliko vredite, želi da poljulja apsolutno vaš indetitet. Ostani čvrsti i branite vaše dostojanstvo.

7. Optužuju vas da burno reagujete i da ste previše osetljivi

Manipulatori često umanjuju ono što su uradili i da to uopšte nije ništa strašno. Izbegavaju da se suoče sa posledicama svojih postupaka i pomeraju fokus sa težine svojih postupaka na vas, čineći da izgleda kao da preterujete ili da ste previše osetljivi.Na primer, otkazuju sastanak sa vama u poslednjem trenutku i kažu vam da to nije ništa posebno Ali stvar je u tome da je to velika stvar za vas. Već ste obučeni i spremni za polazak.Kada pokrenete ovo pitanje, pitaju vas zašto dižete toliku galamu oko toga.

8. Pružaju vam tretman tišine i ćutanja

Manipulatori koriste tišinu da bi izazvali osećaj krivice. Tako što odbijaju da razgovaraju sa vama kontrolišu situaciju i vaše emocije. Na primer, vodite razgovor, a on odjednom prestane da priča sa vama .Počinjete da se preispitujete, da li ste rekli nešto pogrešno ili postoji problem kojeg niste svesni.To je njegov potez da manipuliše vašim emocijama i da vas drži na uzici.

9. Čine sve da posumnjate u vaše pamćenje i zdrav razum

Manipulatori takođe vole da vas navedu da posumnjate u sopstvena uverenja, sećanja i percepciju. Poriču stvari kojih se jasno sećate, zbog čega se pitate da li gubite kontrolu nad stvarnošću.To je zaista podmukao potez kojim naginju da je vaše sećanje pogrešno ili da su se događaji odvijali drugačije nego što se sećate. Cilj je da poljuljaju vaše poverenje u sopstveno pamćenje, kako bi imali kontrolu nad vama.

10. Preuveličavaju i prave dramu oko sitnica

Uobičajena taktika manipulatora je da učini sve da stvari zvuče gore nego što jesu. Od neprimetne stvari, prave ogroman, veštački problem. Zamislite da prospete malo kafe po stolu, a oni reaguju kao da je to potpuna katastrofa. Na ovaj način žele da poremete vaše viđenje situacije. Nešto jednostavno, postaje ovaj preterano dramatičan događaj, a sve je to trik da kontroliše kako doživljavate ono što se dešava oko vas i da vam poljulja samopouzdanje.

