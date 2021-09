5 neobičnih znakova visoke inteligencije: Imate li ove osobine?

Koliko god ružno zvučalo, glupi ljudi često precenjuju svoje sposobnosti, dok se oni pametni podcenjuju – to je pravilo, iako ima i izuzetaka. Ili kako je to Šekspir sročio: „Budala misli da je mudrac, dok mudar čovek poznaje sebe kao budalu“

Imate dobar smisao za humor

Prema istraživanju o odabiru partnera, humor je jedan od glavnih indikatora inteligencije. Niste sigurni kako su povezane seksualna privlačnost i inteligencija? Pa, stručnjaci su zaključili da opšta i verbalna inteligencija predviđaju sposobnost stvaranja humora, što za uzvrat predviđa uspeh u intimnom životu, poput životnog broja partnera.

Dakle, ako imate dobar smisao za humor, to može samo značiti da ste pametni i privlačni.

Puno brinete

Velik broj istraživanja je pokazao kako su inteligentni ljudi češće zabrinuti, opterećeni svakodnevnim brigama i više posvećeni brizi o svemu što im se događa u životu, kako njima – tako i onima oko njih. To je znak visoke inteligencije, jer pametni ljudi uvek pokušavaju da drže sve pod kontrolom. Kada kontrola nije u njihovim rukama, javlja se zabrinutost jer postoji mogućnost da će stvari da krenu onako kako oni nisu zamišljali.

Noćna ste ptica

Istraživači na Univerzitetu u Madridu su otkrili da ljudi „noćne ptice“ postižu bolje rezultate na testovima inteligencije od onih koji rano idu u krevet i rano ustaju. Džim Horn, profesor psihofiziologije na Lafboro univerzitetu rekao je nakon ovog istraživanja: „Večernji tipovi su više ekstroverti i imaju tendenciju da budu pesnici, umetnici i pronalazači, dok su jutarnji tipovi često službenici i knjigovođe“.

Ne dajete uvek sve od sebe

To ne znači da je lenjost znak pameti, ali činjenica je kako se inteligentniji ljudi ne moraju toliko truditi kako bi savladali neke zadatke – jer naprosto ne moraju, barem u određenim poljima. Opet, to ne znači da će ti inteligentni ljudi biti uspešniji u životu. Dobar pokazatelj uspeha su razvijene radne navike, iza kojih stoji veliki trud.Za dobar učinak potreban vam je kontekst

Ako ste se mučili u školi, a i dalje se ponekad mučite na poslu u nekim zadacima, to bi moglo da znači da ste inteligentniji nego što mislite.

Na primer, možda ćete imati problema sa uspešnim obavljanjem posla ako ne vidite širu sliku. Možda uvek postavljate pitanja kako biste shvatili kako se vaša uloga i odgovornosti vežu za širu viziju firme.

Kad vam daju izolovani zadatak bez konteksta, događa vam se da ga teško izvršavate. To nije zato što sa vama nešto nije u redu, već zato što vaš um želi shvatiti kako se svi delovi sistema uklapaju u obradu informacija i rešavanje problema.

