Ako želite da ostanete zdravi, vitki i da imate dobar život, evo šta tačno treba da jedete posle tridesete

Da biste i u kasnijim godinama ostali zdravi, vitki i energični, veoma je važno da na vreme unesete promene u svoj život.

To se pre svega odnosi na uspostavljanje kontrole nad faktorima životnog stila kao što su ishrana, vežbanje, prekomerni i svakodnevni stres i san, koji imaju ogromnu ulogu u sprečavanju hroničnih bolesti. Što ranije počnete na ovaj način da se bavite svojim zdravljem, to je bolje.

Kada je reč o ishrani, nakon što proslavite 30. rođendan, počnite polako da uvodite sledeće promene.

Jedite više vlakana

Dovoljan unos biljnih vlakana veoma je važan za redovnu stolicu i zdravlje digestivnog sistema, a analiza iz 2019. objavljena u medicinskom magazinu The Lancet pokazala je da povećana konzumacija vlakana smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, šloga, dijabetesa tipa 2 i kolorektalnog raka.

Ova studija pokazala je da na svakih osam grama unesenih vlakana, rizik za razvoj hroničnih oboljenja opada za 5-27 posto.

Kako piše medicinska platforma Very Well Health, priručnik „Prehrambene smernice za Amerikance 2020-2025“ preporučuje da žene starosti od 31 do 50 godina jedu 25 grama vlakana dnevno.

Jedite više omega-3 masnih kiselina

Omega-3 masti su povezane s kratkoročnim zdravstvenim prednostima kao što su bolje raspoloženje, poboljšane kognitivne sposobnosti, smanjenje zapaljenja, kao i sa dugoročnim – nižim rizikom za nastanak kardiovaskularnih bolesti, zdravijim mozgom tokom starenja itd.

Ako planirate potomstvo, omega-3 masne kiseline su veoma važne i za razvoj mozga bebe, a odličan izvor su sardine, lešnici, čia semenke…

Zaboravite dijete

Ako ste dvadesete proveli na dijetama, sada je vreme da prestanete!

Umesto toga se okrenite raznovrsnoj i izbalansiranoj ishrani u kojo će biti zastupljeno dovoljno svežeg voća i povrća. Više studija dokazalo je da ovo najbolji način da se rešite viška kilograma bez jo-jo efekta, a da očuvate zdravlje.

Pozdravite se s alkoholom

Iako je koja čaša crnog vina s vremena na vreme poželjna, preterivanje s alkoholnim pićima, i to iz večeri u veče ne čini uslugu vašem zdravlju ni kratkoročno ni dugoročno.

Već pomenute „Prehrambene smernice za Amerikance 2020-2025“ preporučuju da muškarci ne konzumiraju više od dva pića dnevno, a ženama se savetuje samo jedno.

Alkohol obično pruža mnogo „praznih“ kalorija, bez hranljivih materija, a povećava rizik za nastanak hroničnih bolesti, zatim moždanog i srčanog udara, visokog krvnog pritiska, oboljenja jetre, kancera…

Unosite više kalcijuma

Među stanjima kojima su žene sklonije je osteoporoza, oboljenje koje se karakteriše gubitkom koštane mase, smanjenjem mineralne koštane gustine i slabljenjem kostiju, što ih čini podložnijim prelomima.

Obično je posledica pada nivoa estrogena u menopauzi ili zbog slabog metabolizma kalcijuma u poznom životnom dobu. Prema nekim statistikama nakon 50. godine jedna od dveju žena i jedan od četvorice muškaraca može da doživi prelom koji je uzrokovan upravo osteoporozom.

Zato je u tridesetim godinama veoma važno posvetiti se očuvanju kostiju i njihove gustine, a dovoljan unos kalcijuma je ključan za to. Ženama starim od 30 do 50 godina obično se preporučuje oko 1.000 miligrama kalcijuma dnevno, piše Glossy.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.