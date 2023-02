Apokaliptična scena: Pogledajte kako jato ptica odjednom pada s neba, zna se i razlog (video)

Stotine žutoglavih kosova snimljeno je kako padaju s neba, i neke od njih umiru, pod misterioznim okolnostima, u severnom meksičkom gradu Cuauhtémoc.

Uzrok smrti ostaje nejasan, ali stručnjaci kažu da je najverovatnije jato bilo na meti ptice grabljivice koja se obrušila kako bi ih uhvatila, prenosi Klik.hr.

Why did birds fall from the sky in Mexico? Probably a predator, experts say

Instead of pollution or 5G, it was most likely another bird that caused the deaths in Cuauhtémoc caught on camera pic.twitter.com/Y5r6tN9wjB

— Mentnews (@Mentnews_) February 16, 2023