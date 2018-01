Brutalna osveta: pred svima razotkrio neverstvo supruge i to na njen rođendan

Ne postoji gori osećaj od osećaja izdaje kada saznate da vas je osoba koju volite prevarila. Neki se u tom trenutku spakuju i odmah odu, a druge obuzme ljutnja, bes i gnev, osećanja tako snažna koja ih nateraju da se partneru žestoko osvete, čak i po cenu da izvesno vreme glume da o prevari ne znaju.

Jedan korisnik Redita, pod nadimkom Itsme03, opisao je brutalan način na koji je raskrinkao prevaru svoje supruge pred njenom porodicom i prijateljima i to, ni manje ni više, nego na njen rođendan. U ispovesti koju je napisao na internetu, on, između ostalog, kaže:

– Već duže vreme sam sumnjao da me supruga sa kojom sam dve godine u braku vara i bilo je mnogo znakova koji su ukazivali na to. Stalno se smejala dok se dopisivala sa nekim, a ako je pitam za poruke, rekla bi da se dopisuje s majkom. Ostajala je kasno na poslu, ali bi kolege, kada sam je zvao, rekle da je izašla sa posla još pre par sati. Onda se pravdala i kroz smeh objašnjavala da se tako stalno šale u kancelariji. Kap koja je prelila čašu je bio ‘odlazak po mleko’ u pola 12 uveče i povratak tek u 2 sata iza ponoći. Savet koji mogu dati svima koj sumnjaju da ih partner vara je da unajme privatnog detektiva. Dobri su u svom poslu i nabaviće vam stvari koje će vam biti od velike koristi tokom razvoda. Par meseci kasnije bio je njen rođendan. Toliko sam dugo znao za prevaru i čekao sam kako bih sakupio dovoljno dokaza za advokata, i kako bih pronašao mesto za stanovanje, a i osveta je morala da se dogodi na njen rođendan. Kada sam je pitao kako želi da provede svoj rođendan, insistirala je da ja sa društvom odem na odmor vam grada. Ali kada sam pronašao bocu šampanjca i dve čaše sakrivene u ormanu, odmah sam znao da nešto nije u redu i uradio sam ono što bi i svaki razuman čovek. Pretvarao sam se da sam na putu, ali sam otišao kod prijatelja, pozvao ženinu majku, oca, sestru i nekolicinu prijateljica, pretvarajući se da želim da joj sutradan priredim zabavu iznenađenja za rođendan.

Svi smo se sledećeg jutra u pola 9 okupili ispred stana (ukupno nas osmoro), njena majka je u rukama nosila tortu, a ja sam sve upozoravao da budu što tiši. Ušunjali smo se u stan, a zatim i u spavaću sobu. Otvorili smo vrata i povikali ‘iznenađenje’, ali smo se mi iznenadili kada smo ugledali moju ženu koja je vodila ljubav sa svojim ljubavnikom. On nas je gledao razgoračenih očiju. Mami je ispala torta, sestra je počela da vrišti, a otac da viče. Ja sam se pretvarao da sam užasnut prizorom koji sam zatekao, a prijateljice su pokušale da nas isteraju iz sobe, dok je ljubavnik očajnički pokušavao da navuče pantalone i što pre pobegne glavom bez obzira. Najgore od svega bilo je to što se ona nakon toga nijednom nije izvinila zbog svog neverstva, već je počela nekotrolisano da viče i na roditelje i na sestru, i na prijateljice jer je nisu upozorile da ćemo doći u stan. Bez obzira na sve, bila je to najbolja rođendanska žurka u mom životu – napisao je ovaj prevareni suprug i na kraju dodao da je kasnije čuo da se njegova bivša udala i dobila dete, ali da ne zna da li joj je nekadašnji ljubavnik danas suprug.

Kako se vama čini ova osveta – presurovo ili sasvim primereno?