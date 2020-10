Devet opasnih navika koje celog života radite pogrešno

Postoje stvari koje nikada ne dovodite u pitanje jer vam ceo život govore da ih radite tako. Međutim, izgleda da su neke od njih samo neutemeljene priče vaših baka koje su one čule od svojih.

Možda bi zbog toga trebalo da preispitate neke od svojih rituala i navika jer su potpuno pogreni, prenosi portal BrightSide.

Ne duvajte u hranu vašeg deteta

Kad duvate u detetovu hranu, prenosite bakterije koje mogu dovesti do karijesa, čak i ako dete još nema zube. Manje je poznata činjenica da su zubi najugroženiji tek kad počnu da se razvijaju.

Šta bi trebalo da uradite umesto toga: Nemojte deliti hranu, piće ili pribor s detetom i nemojte mu duvati u hranu. Bolje je samo pričekati da se hrana ohladi.

Ne zabacujte glavu kad vam krvari iz nosa

Zabacujući glavu unazad možete izazvati gušenje u sopstvenoj krvi jer krv počne da se spušta u zadni deo grla.

Šta uraditi umesto toga: Prstima stisnite nos. Sednite i držite glavu u ravni, a bradu paralelno s podom.

Ne podižite osobu koja se onesvestila

Razlog zbog kojeg se ljudi onesveste je naglo snižavanje krvnog pritiska, što rezultira time da krv ne dospeva u mozak. Ako osobu podignete, sprečićete da krv dođe do svog cilja.

Šta uraditi umesto toga: Važno je u ovom slučaju da glava osobe bude niže od prsa. Neka osoba sedi i nagne se ili, još bolje, neka legne. U tom položaju bi trebalo da ostane nekoliko minuta, a vi se pobrinite da se oseća dobro pre nego što ustane.

Ne perite zube odmah nakon jela

Pranje zuba odmah nakon jela oštećuje gleđ, zaštitni sloj zuba.

Šta uraditi umesto toga: Zube operite ujutro pre doručka. U slučaju da to želite da uradite nakon jela, prvo isperite usta vodom, a zatim pričekajte otprilike 40 minuta nakon obroka kako biste oprali zube.

Ne udarajte osobu koja se guši po leđima ako drži leđa uspravno

Ako osobu udarite u uspravnom položaju, predmet može kliznuti prema dole.

Šta uraditi umesto toga: Nagnite osobu napred i naterajte je da se prvo iskašlje, to bi moglo biti dovoljno. Ako to ne upali, udarite nekoliko puta između lopatica, ali proverite da li osoba nagnuta napred pre nego što to uradite.

Ne stavljajte led direktno na modricu

Budući da je koža vrlo osetljiva, ako to uradite, smanjiće se protok krvi i usporiti zarastanje. Štaviše, može uzrokovati smrzavanje kože.

Šta uraditi umesto toga: Zamotajte led u peškir ili bilo koju drugu tkaninu. Stavite led na povređeno područje odmah nakon traume, ali nemojte ga držati duže od deset minuta.

Ne stavljajte maslac ili led na opekotinu

Opekotina ulazi duboko u vašu kožu i treba je ohladiti kako biste sprečili dalje oštećenje.

Šta uraditi umesto toga: Stavite opekotinu pod tekuću hladnu vodu i obavezno je ostavite dovoljno dugo ispod slavine, preporučuje se oko 20 minuta.

Ne trljajte promrzle delove tela

Nemojte ih trljati ili masirati i ne upotrebljavajte direktu toplinu kako biste ponovno ugrejali promrzle delove tela – tako možete izazvati opekotine.

Šta uraditi umesto toga: Pomerite se s hladnoće i pažljivo ponovno zagrejte smrznute delove stavljajući ih u toplu (ne vruću!) vodu i pijte toplu tekućinu. Ne dozvolite da se oštećena područja ponovo smrznu, a obavezno ih prekrijte i zaštitite ako se vraćate na hladnoću. Ako je smrzavanje snažno, potražite lekarsku pomoć.

Nikada ponovo ne punite plastičnu flašu za vodu

Postoji opasna hemikalija iz plastike zvana BPA koja iscuri u vodu, a u pukotinama u materijalu flaše uzgaja opasne bakterije. Ove bakterije utiču na plodnost i mogu izazvati rak.

Šta uraditi umesto toga: Reciklirajte plastične flaše odmah nakon njihove prve uporabe i kupite flašu za vodu za višekratnu upotrebu.

