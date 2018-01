Izborite se sa dosadnim ljudima: uz ove tikove, više vas neće ‘daviti’ pričom

Zavalili ste se u sedište autobusa, voza ili aviona — i opustili se. Ali putnik na susednom sedištu ima drugačije planove za vas. On nije zamislio da miruje do svog odredišta, već da se druži, i to upravo s vama.

‘Odakle ste, kuda idete, da li ste samo u poseti i kod koga idete’, samo su neka od pitanja znatiželjnog putnika.

Ako želite u startu da izbegnete ovu situaciju, čim dođete do svog sedišta, pozdravite se, ali izbegavajte kontakt očima. Lagano se telom odmaknite od njega i pravite se da spavate, savetuje stručnjak za govor tela Džoi Navaro, bivši agent agencije FBI i autor knjiga „Glasnije od reči“ i „Šta telo govori“.

Onog trenutka kada uspostavite kontakt očima, to je kao da ste dali dozvolu za razgovor, ističe Navaro.

Međutim, to ne znači da će svi ljudi shvatiti vaš mig. Većinom traže sagovornika ako su napeti i nervozni, a najčešće su takvi u avionu.

A ima i onih koji razgovor započinju samo zato što je to određena društvena norma, tvrdi psiholog Morin Erber sa Univerziteta u Ilinoisu.

Trikovi da vas saputnik ostavi na miru:

Uvek ponesite knjigu ili časopis

Svom saputniku jasno dajte do znanja da ste fokusirani na nešto, bilo da je to knjiga, časopis ili slušanje muzike, i da nemate vremena na razgovor.

– Iako mislimo da je čitanje knjige jasan znak da ne želimo da nas drugi ometaju, veliki broj ljudi neće to tako doživeti. U takvim situacijama treba uzeti u obzir da vaš saputnik nije bezobrazan, nego jednostavno ne shvata – tvrdi socijalni psiholog Greg Vilard sa Univerziteta „Harvard“.

Naslonite se i zatvorite oči

Ako nijedan drugi trik ne upali, naslonite se i sklopite oči kao da pokušavate da se odmorite.

Na „zdravo“ odgovorite osmehom

Na pozdrav odgovorite samo smeškom, nikako rečima ili klimanjem glavom, jer će se to smatrati kao poziv za razgovor. Odmah nakon toga se okrenite prema knjizi ili časopisu, kako biste skrenuli pogled sa saputnika, savetuje Navaro.

Odgovarajte kratko

Ako svi vaši trikovi i migovi nisu urodili plodom i vaš saputnik i dalje ne odustaje od razgovora, recite mu da ne želite da razgovarate, savetuje Navaro.

Ljudi nekada ne shvataju dvosmislene poruke, pa jednostavno objasnite da nemate vremena za čavrljanje, jer vas čeka posao ili želite da uživate u knjizi, objašnjava Vilard.

Potražite pomoć

Ukoliko ste ženskog pola, a pored vas je muškarac koji vas dvosmislenim rečenicama ili u krajnjem slučaju, dodirima, dovodi u vrlo neprijatnu situaciju, potražite pomoć vozača, konduktera ili stjuardese, i zamolite da vas premeste.

Što više budete pokušavali da budete pristojni, to ćete više patiti, jer bi putovanje na kraju moglo da se pretvori u noćnu moru.

(Sputnjik)