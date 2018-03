Jedna majka slučajno uhvatila trenutak udara aviona u Kule bliznakinje (foto)

Najsmrtonosniji teroristički napad na tlu Amerike izvršen 11. septembra 2001. godine ostao je svima u sećanju, a oko 3.000 ljudi je poginulo je tog dana, kada su dva aviona uletela u Kule bliznakinje.

Tokom proteklih godina na internetu su se pojavljivale i obrađene fotografije ovog užasnog napada, ali jedan korisnik Redita iznenadio je mnoge fotogtrafijom koju je zabeležila njegova majka tačno u trenutku napada na Svetski trgoviski centar.

Na fotografiji je prikazan dečak, a u pozadini se mogla videti jedna od Kula bliznakinja iz koje je kuljao gust dim, očigledno snimljena neposredno posle napada.

– Zovem se Ostin Sanson i živim na Menhetnu, a ovo je moja slika iz 2001. godine. Imao sam tada 4 godine. Za sve koji se pitaju da li je slika lažna ili ne, nažalost, mogu vam reći da je veoma stvarna – napisao je mladić sa Redita.

The young man posed with the picture in question on May 29, 2015, to verify its authenticity. Photo Credit: Austin Sanson Austin later added that his mother had taken this photo of him and that he believes it was captured after the first tower was struck.https://t.co/COzPAXe56l pic.twitter.com/TNOFLUkhgT

— Tommy Tiger (@TommyTiger69) March 7, 2018