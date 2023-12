Kupili ste polovnu, staru knjigu? Jednu stvar morate uraditi pre čitanja, od suštinske je važnosti

Iako su veliki ljubitelji knjiga, najgori posao mnogima je kako očistiti prašinu i prljvštinu koja se nakupila među koricma.

Kupovina knjige za mnoge od nas predstavlja posebno uzbuđenje jer oni koji su ljubitelji čitanja, na taj sada već možda zastareli način, znaju kakvo bogatstvo predstavlja prelistavanje svake nove stranice, završavanje narednog poglavlja i „upijanje“ ispisanih redova.

Ipak, ono sa čime ćete se suočiti tada jeste da se o takvim primercima morate brinuti na poseban način kako ona ne bi završila u smeću, posebno ako se radi o polovnim, već korištenim knjigama.

– Najbolji način da se knjiga sačuva od prljavštine jeste da se ona prebriše ubrusom ili krpom s mikrovlaknima. Prebrišete knjigu od korica do korica, pazeći na temeljno čišćenje stranica. Ako su ostale mrlje na koricama,najbolje je preko njih preći vlažnom krpom ili navlaženim papirnim ubrusom. Rukopisni natpisi, ukoliko nisu ispisani nekim mastilom koje je trajno, možete ukloniti i gumicom – savetuje Džejms Frejzer, menadžer Grolijer Poetri knjižare u Bostonu.

Ipak, gore situacija od prljavštine jeste ukoliko su se u knjigama naselili insekti, što onda zahteva dezinfekciju.

Najbolji način za dezinfekciju je, kako kaže mikrobilolog Džejson Tetro, jeste korišćenje alkohola od 70 odsto, međutim, ako ne želite da nanosite alkohol na knjigu alternativa mogu biti i blagi sapun i voda koji će ubiti mikrobe. Još jedan način kako da se rešite klica je ultraljubičasto svetlo, pa čak i sunce koje je možda i najbolje dezinfekciono sredstvo. Ipak, postoji i način da jednostavno ostavite knjigu da se sama suši nedelju dana i mikrobi će nestati, jedino u tom slučaju morate voditi računa da se to ne prenosi na vaše ruke i dalje.

Ipak, najgora situacija od svih navedenih jeste ona u kojoj je knjigu zahvatila buđ. To ćete uočiti ako ima sive ili crne mrlje na sebi, što se dešava ukoliko je ona dugo boravila na vlažnom mestu. Najbolji način da je zaštitite, kako savetuju stručnjaci, jeste da je stavite u plastičnu vrećicu i zamrznete na 24 sata.

– Zamrzavanje knjige je najbolji način borbe protiv buđi – istakao je Frejzer.

On naglašava da je veoma teško otarasiti se plesni i buđi, što znači da se one mogu vratiti posle izvesnog vremena. Zato je potrebno pronaći suvo mesto gde ćete premestiti knjigu, a gde cirkuliše vazduh. To isto važi i u slučaju da su se insekti uselili u vaše knjige. Najbolji način da ih zaštitite je da ih zamrznete jer insekti ne mogu da prežive hladnoću, tako da bi ostavljanje knjige preko noći u zamrzivaču rešilo problem.

