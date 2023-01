Lepotica bujnih oblina traži telohranitelja: Nudi platu od 2.800 evra mesečno, ali postoji jedan uslov

Monika Haldt je 38-godišnja Šveđanka koja živi u Arizoni i kako tvrdi, muškarci ne mogu da je odole i da je njihova pažnja ponekad plaši.

Ne samo da je prate na svim mogućim društvenim mrežama i OnlyFans-u, već ima mnogo problema gde god da ode. Kako kaže, ne odvajaju se od nje, čak i onda kada želi da trenira.

Uslov: Zastrašujući izgled

Kako bi sačuvala liniju, Monika vežba pet puta nedeljno u teretani. Najviše joj smeta što ne može da se otarasi muškaraca koji namerno vežbaju na spravama pored nje i pokušavaju da započnu razgovor.

Zato je odlučila da zaposli telohranitelja kojeg je već nazvala „anđelom čuvarom“. Spremna je da ga plaća 2.800 evra mesečno i želi da bude „zastrašujućeg izgleda“.

– Vežbanje mi je izuzetno važno. Ne odlazim u teretanu samo zbog izgleda, već i zbog mentalnog zdravlja. Važan mi je unutrašnji mir, ali svaki put kad odem, barem jedan muškarac mi priđe i počne sa udvaranjem – rekla je Monika i dodala:

– Lepo je znati da sam muškarcima privlačna, dobar je osećaj jer sam se mučila sa samopouzdanjem dok sam odrastala. Uglavnom, samo želim da me malo ostave na miru.

Pažnja muškaraca je nekada plaši

Objasnila je da je pažnja suprotnog pola ponekad i plaši, jer su prethodna iskustva sa muškarcima bila neprijatna. Bila je žrtva seksualnog uznemiravanja, a jedno vreme se krila od muškarca koji je progonio.

– Jedan je silom pokušao da me odvuče u mračnu ulicu. Na svu sreću, neki ljudi su to videli i dotrčali da mi pomognu. Strah me i da pomislim šta bi bilo da to nisu uradili – rekla je Monika koja se nada da će uskoro zaposliti telohranitelja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.