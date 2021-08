Naučnici tvrde da mogu da preokrenu proces biološkog starenja

Naučnici iz Izraela kažu da su uspeli da vrate biološki sat unazad i obrnu proces starenja – koristeći samo kiseonik.

Nedavno istraživanje koje je vodio profesor Šai Efrati sa Univerziteta u Tel Avivu, zajedno sa timom iz medicinskog centra Šamir, zasnovano je na tome da su zdrave odrasle osobe, starije od 64 godine, stavljane u hiperbaričnu komoru i davan im je čist kiseonik po 90 minuta dnevno, pet dana u nedelji, tokom tri meseca.

Ispostavilo se da je kod njih proces starenja ne samo odložen – već je i obrnut.

Studija je objavljena u renomiranom časopisu „Starenje“, a fokusirala se na to da li bi ova terapija mogla da preokrene dva ključna pokazatelja biološkog starenja: skraćivanje DNK telomera i nakupljanje time prouzrokovanih ćelija starenja.

I tvrde da može. Posle terapije telomere su se produžile u proseku za 20 procenata, a ćelije starenja smanjile za 10-12 procenata.

Telomera je završetak hromozoma. To je kratki ponovljeni niz nukleotida koji štiti hromozom od razgradnje. Napravljena je od ponavljajućih sekvenci nekodirane DNK i služi kao odbojnik za zaštitu hromozoma od oštećenja tokom replikacije. Svaki put kada dođe do replikacije, ovi odbojnici su pogođeni, što ih čini sve kraćim i kraćim. Jednom kada telomere dostignu određenu dužinu, ćelija se više ne može replicirati, što dovodi do njenog starenja, preneo je javni servis.

Starenje ćelije i njeno nepravilno funkcionisanje na kraju prouzrokuju kognitivne ili druge starosne smetnje, pa čak i bolesti, poput raka.

(Sputnjik)

