Ovo je najčešći uzrok svađa parova na odmoru: Iznenadićete se

Kad idete na odmor udvoje, kao i u svakodnevnom životu, postoje dobri i loši dani. Iako je u početku uglavnom sve lepo i ružičasto, kasnije ume da dođe do obrta u nepovoljnom smeru. Ovo je bio dovoljan povod da se istraživači iz konsultantske kuće Korn Ferry zapitaju o razlozima svađa među parovima do kojih najčešće dolazi tokom godišnjeg odmora.

Šta je okidač za rasprave na odmoru?

Začudo, i tokom odmora tema koja najviše muči parove ostaje… posao! Od više od 1000 ispitanih ljudi, 54% je reklo da su se već posvađali sa svojim supružnikom oko posla i poteškoća da se odvoje od svojih profesionalnih obaveza tokom letovanja. Mnogi nastavljaju da proveravaju i odgovaraju na mejlove kada bi trebalo da budu slobodni, dok je 45% ispitanika otkrilo da je odlazilo na svoje radno mesto, prenosi City Magazin.

Za to je kriva „profesionalna hiperkonekcijaˮ uzrokovana ekspanzijom digitalnih medija, zbog čega posao vrlo lako ima prednost nad privatnim životom. To je posebno štetno za osobu koja ostaje trajno pod uticajem poslovnih zbivanja, do te mere da njegov par pati…

„Godišnji odmori nisu samo prijatni, oni su ključni za očuvanje zdravlja i dobrobiti zaposlenih. Naše istraživanje otkriva da je većina profesionalaca pod većim stresom na poslu nego pre 5 godina i kažu da taj stres negativno utiče na njihove romantične i privatne odnose”, analizira Mark Rojal, stariji partner spomenute konsultantske kompanije. Zatim je dodao: „Odvajanje vremena za odmor od posla ima svoje prednosti. To im omogućuje da imaju iskustva s prijateljima i porodicom, što osigurava da su zaposleni zdraviji. Srećniji. Ali i motivisaniji po povratku”.

Pamet u glavu!

