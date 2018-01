Porođaj u avionu: Bebi se mnogo žurilo, srećom doktor je tu (foto)

Snalažljivi specijalizant urologije dr Sidž Hemal (27), prethodne nedelje uspešno je porodio saputnicu u avionu, prenosi Blic.

Dok je Hemal gledao film u prvoj klasi, čekajući na poručenu čašu šampanjca, pritom umoran od momačke večeri prethodne noći, Tojin Ogundipe je počela da se porađa, nedelju dana pre termina.

AMAZING! Thanks to @ClevelandClinic 's Dr. Hemal and a French pediatrician, sweet baby Jake safely made his big debut mid-flight.💙 https://t.co/NCAMAY0NI6 pic.twitter.com/hhCh05IQZB

Hemal je krenuo na put do Indije, sa presedanjima na letu.

Trudovi Tojin počeli su na zajedničkom letu od Pariza do Njujorka, piše britanski medij „Independent“.

Ispostavilo se da je Hemal sedeo do francuskog pedijatra dr Suzan Šepard, koja mu je pomogla.

Tojin je, inače, bankarka koja živi na relaciji SAD – Nigerija, a ovom prilikom je sedela do svoje četvorogodišnje ćerke Ejmi.

Can you imagine delivering a baby on an international flight? Thank goodness @ClevelandClinic's Dr. Hemal was on the plane to help this mamma and baby! BTW he's a urologist. https://t.co/kSO2gNIaWL pic.twitter.com/LiVosZ7iRs

