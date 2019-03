Pozirala za savršen selfi, a onda doživela HOROR (video)

Jedna žena bila je u poseti zoološkom vrtu u Arizoni i odlučila da napravi selfi sa jaguarom. Tada joj se desilo nešto strašno, ali za to je sama kriva. Naime, zakoračila je iza zaštitne ograde i jaguar je zario kandže u nju.

Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo.

She wanted a selfie 🤦‍♂️ is the jaguar okay ? pic.twitter.com/W6hhqOmxtc

— 24/7 HipHop News (@BenjaminEnfield) March 10, 2019