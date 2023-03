Psiholozi otkrili recept za sreću: Evo kako da prestanete da brinete i drastično ulepšate sebi život

Koliko vremena provedemo razmišljajući o nekom negativnom ishodu koji nam se može dogoditi? Sigurno većina nas veoma mnogo.

Briga – to nije samo bezazleno razmišljanje, to je sopstveno mrcvarenje ili preciznije ubijanje. Zamislite igrača koji ulazi na teren u igru i razmišlja da će izgubiti, a već mu je iskustvo stotinu puta pokazalo da ima sve predispozicije za pobedu, piše savjetnikuspjeha.com. Takav igrač će učiniti samo jedno – napustiti teren i svojom odlukom dozvati poraz.

Briga je rat protiv zdravog razuma jer nas uverava u nešto što smo već iskusili i uverili se da su tako male šanse da se to dogodi, ali mi opet taj scenario prevrćemo po svojoj glavi jer ne verujemo svome razumu. Briga je rat protiv svojih osećaja jer u njoj probudimo ono najgore u sebi i dopuštamo da nas to lagano uništava, a istovremeno s time uništavamo i one svoje najbliže, koji umesto da od nas dobiju ono najbolje, dobijaju najgore.

Briga je rat protiv svoje budućnosti jer sve ono što u njoj želimo da budemo, imamo i doživimo u samom startu prekidamo kao mogućnost. Ona je lanac za sve naše snove, lanac s kojim ih prvo vežemo, a onda zdrobimo i poverujemo da od njih nikada ni nije moglo ništa biti. Briga je rat protiv svoje slobode jer umesto da uživamo u životu donoseći odluke na osnovu onoga što nam govori srce, donosimo odluke na temelju onoga što nam govore naši strahovi.

Potrebno je jednom prerasti svoju brigu, pokazati da smo od nje zreliji i jači, pokazati da snaga koju imamo u sebi nije da svoj život upropastimo nego da ga iskoristimo do maksimuma. Zato jedino protiv čega bi treblo da ratujemo je protiv briga i to verom u bolju budućnost. Svakoga dana svesno i slobodno izabirati pozitivne misli i njima održavati svoj entuzijazam i energiju. Biti jači od njih i uživati u svom životu, piše Republika.rs.

