Ruski psiholog otkriva tri najvažnije osobine kod žena, ako ih imate prava ste srećnica

Proverite koje osobine žene čine privlačnijom, ali i boljom osobom

Samouverene žene koje zrače samopouzdanjem su oduvek važile za najprivlačnije. One su zadovoljne sobom, a pored njih, ne možete i vi da se ne osećate dobro.

Čak ni lepota ne igra najvažniju ulogu, ukoliko u ženi umete da pronađete njene kvalitete.

Takve žene znaju šta žele i ne ustručavaju se da vam to i stave do znanja. S druge strane, one imaju još nekoliko osobina koje ih čine privlačnim, a ruski psiholog Mihail Labkovski otkriva koje su.

1. Uvek se trudi da bude svoja

Mihail labkovski smatra da žene nikada ne treba da se pretvaraju da su neko drugi, posebno kako bi impresionirale potencijalnog partnera. Budite iskrne i realni, pravi vi, onakvi kakva je vaša priroda zaista.

2. Ne vraća se u prošlost

Mnoge žene stalno preispituju svoju prošlost i pitaju se da li su mogle drugačije, koje greške su mogle da isprave.

Ne osvrćite se nazad često, ne živite tako da vam prošlost kroji sadašnjost – ovo postaje prepreka srećnoj budućnosti. Budite sigurni u sebe svoje sposobnosti – neke stvari se događaju baš sa razlogom, kako bi vas osnažile i učinile baš takvim kakve ste sada – savršene.

3. Ima svoje mišljenje

Mihail Labkovski smatra da je pogrešno verovati da je idealna žena ona koja je “glupa” i popustljiva.On ističe da je srećna i uspešna žena ona koja ima karakter, zna kako da dođe do kompromisa, pronađe zajednički jezik, ali i da istakne i ostane pri svom stavu. Žena koja ima samopouzdanja ima i sreće.

Radite na ljubavi i poštovanju prema sebi, volite sebe na zdrav način, povežite se sa svojim bićem i probudite u sebi ono najbolje, ono što vi zaista jeste. Formula sreće je jednostavna – rad na sebi je prečica do života o kakvom maštate.

