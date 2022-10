Skoro 30 posto Amerikanaca praktikuje DINK stil života. Znate li šta je to?

Jeste li ikada čuli za skraćenicu DINK? Sve se češće ovaj akronim upotrebljava među onima koji žive ili žele da žive drugačijim životom od onog koji nameću konzervativne društvene norme.

Akronim DINK je skraćenica engleskog izraza „dual income, no kids“, odnosno „dvostruki prihod, bez dece“. Označava sklopljeni brak ili partnerstvo u kojemu oba partnera imaju prihode, ali nemaju dece (niti planiraju da ih imaju). Poreklo ove skraćenice nije potpuno jasno jer to nije izraz koji se često spominje u pop kulturi, ali je izraz navodno nastao ’80-ih godina, piše Yahoo.

Mnogima je ranije bio san da sklope brak i imaju decu, ali sve više parova današnjice se odlučuje da živi potpuno suprotno od toga. Takvi parovi zarađuju više, ne moraju da se odreknu društvenog života, imaju vremena za sebe i svoje hobije, sav svoj novac troše na sebe, a pritom imaju prostora i za štednju.

Sve više parova želi da živi bez dece

Brojni mladi parovi odustaju od namjere da imaju djecu. U tu skupinu spadaju milenijalci i generacija X te umjesto da ganjaju „američki san“, koji tipično uključuje brak, djecu i umirovljeničke dane na kruzeru, ova ekipa želi svoj novac i vrijeme odmah usmjeriti na luksuz. Kada bi imali djecu, smatraju, ne bi si mogli priuštiti putovanja, restorane, dizajnersku odjeću, skupocjene automobile… I marketinške kampanje sve su češće usmjerene na DINK.

Populacija parova bez dece se neverovatno povećala. Prema nedavnoj studiji istraživačkog centra Pew, trećina odraslih Amerikanaca nema decu niti planiraju da ih imaju. Huffington Post je takođe sproveo istraživanje, prema kojemu je 27 posto svih američkih porodica DINK. Isto tako, ispitivanja pokazuju da čak tri četvrtine odraslih parova bez dece ne misli nikada da ima decu, a taj trend nastavlja da raste. U Nemačkoj je 2019. godine bilo osam miliona parova bez dece, a godinu dana posle ta je brojka narasla na 8.62 miliona.

Odluka parova da nemaju decu delimično je finansijski uslovljena. U bogatim zapadnim zemljama podizanje dece donosi finansijske troškove, a uz to treba se i brinuti za decu, što ljudi smatraju nedostatkom slobode, društvenog života i profesionalnog samoostvarenja. Ali Džej Zigmont, osnivač službe za finansijsko planiranje Childfree Wealth i autor knjige Portraits of Childfree Wealth, upozorava da ako nemate decu, to nikako ne znači da ćete se obogatiti.

„Biti bez dece ne znači automatski da ste bogati. Razlika je u tome što ako osoba bez dece jedva drži glavu iznad vode, da ima dete, utopila bi se“, rekao je.

Moderna verzija američkog sna

Nije čudo da je DINK sve popularniji u savremenom društvu i da ga mnogi nazivaju „modernom verzijom američkog sna“. Toj percepciji doprinosi i način na koji se DINK-ovi prikazuju u medijima – kao bezbrižni, opušteni ljudi koji imaju novca, uživaju na putovanjima, ispijaju koktele i nose dizajnersku odeću.

Naravno, postoje i nedostaci ovog stila života. Parovi s decom tvrde da su DINK-ovi sebični i da propuštaju veliku životnu sreću – sopstveno dete. Među minuse spada i opasnost od preterane potrošnje. Ako nemate decu, manje ste oprezni s finansijama, što može dovesti do dugova. U nekim zemljama samci ili parovi moraju da plaćaju veće poreze. Karli Karamana, novinarka portala Yahoo, živi DINK životom i objasnila je kako to funkcioniše.

„Nemojte me pogrešno shvatiti, moj suprug i ja volimo decu i imamo odlične odnose s brojnim mlađima članovima šire porodice i s decom bliskih prijatelja. Zapravo, uz dodatno vreme koje imamo, jer nemamo svoju decu, imamo mogućnost da stvorimo posebne veze s decom naših prijatelja“, rekla je i dodala:

„Muž i ja delimo ljubav prema putovanjima i u mogućnosti smo da dobar deo godine provedemo putujući, barem jednom mesečno, i to sopstvenim novcem. Jednostavno rečeno: volimo život koji živimo i usput se odlično zabavljamo. Osećamo se ispunjeno svakom smislu te reči.“

Iskustvo žene koja ne želi da postane majka

I nije jedina koja tako živi. Dania Kaselas, 33-godišnji mikrobiolog i onlajn fitnes trener, živi na Floridi sa svojim partnerom.

„U svojim ranim 20-ima sam znala da sigurno nemam želju da imam decu. Nisam uzbuđena zbog beba, ali sam dobra s decom. Imam šašav karakter i uživam da budem s decom, ali preuzimanje ogromne odgovornosti vaspitavanja nekoga jednostavno me ne privlači. Rekli su mi da sam luda, sebična i da ću zažaliti. Sada imam 33 godine, nemam dece i živim najbolji život“, rekla je Dania.

„Mislim da bi nas deca ograničila u aktivnostima u kojima uživamo i u mirnom životnom prostoru koji volimo. Nadamo se da ćemo uskoro biti vlasnici kuće. S obzirom na to kako stvari sada stoje, nisam sigurna da bismo si mogli da priuštimo i dom i decu. Odrastanje je skupo“, dodala je. Naravno, i ona se, kao i mnogi parovi koji nemaju decu niti ih žele, suočavala s kritikama i društvenim pritiscima.

