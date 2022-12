Šta nam donosi 21.12., najkraći dan u godini: Postoji jedan poseban ritual za solsticij

Zimski solsticij najkraći je dan u godini na severnoj polulopti, vreme tokom kojeg ulazimo u tamnu noć duše. Takođe se veruje da je na kratkodnevica najtanji veo između ovog sveta i viših dimenzija, što nam omogućuje da s većom lakoćom dotaknemo galaktičke energije i anđeoska carstva.

Decembarski solsticij takođe označava prelazak Sunca u zemljani, prizemni znak Jarca. Jarcem vlada planeta Saturn, a veliki paganski festival poznat kao Saturnalije slavio se u ovo doba godine. Mnoge tradicije Saturnalija, poput davanja poklona i kićenja drveća, vuku svoje korene iz ovog drevnog festivala.

Tamna noć duše

21. decembra doživljavamo najkraći dan i najdužu noć u godini. Povećani sati tame vode nas da uđemo u tamnu noć duše, vreme povlačenja tokom kojeg možemo da uđemo unutar sebe i čujemo suptilnije pokrete našeg bića. Ponekad se samo u tami zaista možemo osećati prijatno i biti ono što jesmo. Kada nas Sunce obasja, možemo se osećati izloženima, možemo osećati da moramo da delujemo na određeni način.

Kada su svetla ugašena, kada smo samo mi, sami sa svojim mislima u ponoć, tada zaista možemo da zaronimo duboko u svoju srž i suočimo se licem u lice s novom istinom o tome ko smo. Ovo vreme svima nam je prilika da uđemo u tamu. Da se pomerimo sa svetla reflektora i umesto toga sednemo i bivamo sami sa sobom i sopstvenom istinom.

Ovu istinu ne treba nikome da objašnjavamo niti možemo da je zamotamo lepom mašnom. Ne treba da identifikujemo svoja osećanja ili čak ni da ih zapisujemo da bismo bili analizirani. Samo moramo da sednemo s njima i dopustimo im da budu. U tami, naše misli nisu važne. Naša osećanja su ta koji mogu istinski da zasijaju. Naš je emocionalni glas taj koji dobija priliku da govori, a mi moramo da mu dopustimo da se čuje.

Moramo zaboraviti etikete i zaključke našeg uma, i umesto toga, dopustiti sebi da osećamo snagom srca. Kad sedimo u mraku i samo sebi dopustimo da budemo, koja se osećanja pojavljuju? Koja nelagodnost raste? Šta se događa kada samo sebi dopustimo da budemo?

To nas tamna noć duše zove da se predamo. To je ono što nas se potiče da praktikujemo. Moramo prestati da govorimo i početi da slušamo. Moramo pronaći tišinu, jer kada to uradimo, moći ćemo da zakoračimo u novu snagu i novu istinu o tome ko smo zapravo, prenosi Sensa.

Rituali za zimski solsticij

Ritual koji se predlaže za vreme zimske kratkodnevice je sedenje u tami. Ugasite svetla i dopustite sebi da samo sedite u mračnoj sobi. Proverite možete li da držite oči otvorene i samo posmatrajte kako se osećate dok sedite u mraku. Pokušajte da se udobno smestite i samo dišete. Ako bilo kakve misli doplove, dopustite im da prođu bez bavljenja njima.

Možda ćete to moći da radite samo nekoliko minuta, ali proverite možete li da prevladate teskobu ili nemir koji se pojavi. Nakon sedenja u mraku, okupajte se u opuštajućoj kupki. Napunite kadu umirujućim uljima i solima i samo dopustite sebi da se očistite od svih osećanja ili misli koje više ne želite da nosite. Ovo je vreme za odmor i razmišljanje. Budite nežni prema sebi i provedite vreme da saznate ko ste zapravo daleko od svetla.

