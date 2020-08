Stop: Nemojte rešavati tuđe probleme!

„Ako želite nekog da nahranite jednom, dajte mu ribu. Ako ga želite nahraniti za ceo život, naučite ga da peca,“ Konfučije.

Pomaganje drugima nije tako korisno kako što su nas učili. Da, možete nekome pomoći ako se nađe u nevolji, ali nikako ne smete rešavati tuđe probleme, jer će na kraju to da vam našeti.

Postoje 3 razloga zašto nikad ne smete da rešavate tuđe probleme:

1. Suzbijate njihovu izdržljivost i domišljatost.

Ljudi su rođeni bez mogućnosti da reše problem ili pronađu rešenje. Sve dolazi sa praksom. Ova sposobnost ima kognitivne, emocionalne i bihevioralne aspekte. To znači da osoba jednostavno ne može da nauči sama da rešava probleme preko noći.

Jedini način je da se sa problemima suoči i da ih sama reši.

Rešavanje sopstvenih problema pomaže nam da budemo domišljati, izdržljivi i uvek u pokretu.

2. Inhibira razvoj i izaziva zavisnost

Šta se dešava kada osoba ima nekog ko ga stalno vadi iz problema? Jednostavno prestane da se razvija i napreduje. Ostaje uvek mentalno nezrela osoba.

To dovodi do niza posledica. Prvo, ljudi ne znaju sami da reše svoje probleme, postaju zahtevni. Ništa ne znaju da postignu sami. Sve to vremenom vodi u sebičnost i bezobrazluk.

8 znakova da igrate ulogu žrtve: Kako seješ, tako žanješ!

3. Da li vi zaista znate šta je najbolje za njih?

Ovo je jedan od najvećih razloga zašto ne biste trebali da rešavate probleme drugih ljudi. Šta vas je tačno navelo da znate šta je najbolje za druge? Vi svet gledate drugim očima od onih kojima pomažete. Ono što je dobro za vas, za druge može biti pogubno.

Ponekad čak i najbolje namere imaju strašne posledice. Niko nema pravo da nameće sopstvena rešenja drugim ljudima.

Želja za rešavanjem tuđih problema uvek je loša ideja, jer na taj način osoba kojoj pomažete sumnja u svoje sposobnosti.

Ako želite da pomognete, budite podrška, ništa više.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.