Cena života (video)

Žanr: biografski, krimi, drama

Trajanje: 132 min

Glavne uloge:

Mišel Vilijams (Michelle Williams), Kristofer Plamer (Christopher Plummer), Mark Volberg (Mark Wahlberg), Timoti Haton (Timothy Hutton), Čarli Plamer (Charlie Plummer)

Scenario:

David Skarpa (David Scarpa), Džona Pirson (John Pearson, knjiga)

Režija:

Ridli Skot (Ridley Scott)

SINOPSIS

Film o otmici 16-godišnjeg dečaka Džona Pola Getija Trećeg III (Čarli Plamer) i očajničkom pokušaju njegove majke Gejl (Mišel Vilijams) da nagovori njegovog dedu milijardera (Kristofer Plamer) da plati otkupninu. Kada Geti odbije, Gejl pokušava da ga pridobije, jer otmičari njenog sina postaju sve nasilniji i okrutniji. Gejl i Getijev savetnik (Mark Volberg) postaju neočekivani saveznici u trci s vremenom koja na kraju otkriva prave i trajne vrednosti ljubavi.

O FILMU

Novi triler Ridlija Skota je mnogo pre svoje premijere punio novinske stupce zahvaljujući kontroverznoj zameni glavnog glumca. Naime, Kevin Spejsi je zamenjen Kristoferom Plamerom nakon sad već jednog od najpoznatijih skandala vezanih za seksualno zlostavljanje u istoriji. Ali i pored toga Ridli Skot je snimio vrhunski triler.

Ridli Skot potpisuje režiju prema scenariju Davida Skarpe po osnovama knjige autora Džona Pirsona. U glavnim ulogama su Mišel Vilijams, Kristofer Plamer i Mark Volberg kao i Roman Duris, Čarli Plamer i Timoti Haton. Film je inspirisan istinitim događajima.

Oficijelni sajt: All the Money in the World (2017)

Premijera: 1. februar 2018. godine