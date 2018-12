Najviše nominacija za Zlatni globus nema ‘Zvezda je rođena’ već ovaj film (video)

Politička komedija „Vice“ dobila je šest nominacija za Zlatni globus, prestižnu nagradu za filmska i televizijska ostvarenja, a prati je mjuzikl „Zvezda je rođena“, zatim istorijska komedija „The Favourite“ kao i avanturistički film „Green Book“, objavili su organizatori u četvrtak.

U kategoriji televizijskog sadržaja, najviše nominacija (4) osvojila je serija „Američke krimi priče: Atentat na Đanija Versaćea“.

FILMSKE NOMINACIJE

Najbolja drama

„Zvezda je rođena“

„Bohemian Rhapsody“

„If Beale Street Could Talk“

„Black Panther“

„BlackKkKlansman“

Najbolja komedija ili mjuzikl

„Mary Poppins se vraća“

„Crazy Rich Asians“

„The Favourite“

„Green Book“

„Vice“

Najbolji glumac u drami

Bredli Kuper – „Zvezda je rođena“

Rami Malek – „Bohemian Rhapsody“

Vilijam Defo – „At Eternity’s Gate“

Džon Dejvid Vašington – „BlackKkKlansman“

Lukas Hedžis – „Boy Erased“

Najbolja glumica u drami

Lejdi Gaga – „Zvezda Je Rođena“

Glen Klouz – „The Wife“

Melisa Mekarti – „Can You Ever Forgive Me?“

Nikol Kidman – „Destroyer“

Rosamund Pajk – „A Private War“

Najbolji glumac u komediji/mjuziklu

Kristijan Bejl – „Vice“

Lin-Manuel Miranda – „Mary Poppins se vraća“

Vigo Mortensen – „Green Book“

Robert Redford – „The Old Man And The Gun“

Džon C. Rajli – „Stan & Ollie“

Najbolja glumica u komediji/mjuziklu

Emili Blant – „Mary Poppins se vraća“

Olivija Kolman – „The Favourite“

Konstans Vu – „Crazy Rich Asians“

Elzi Fišer – „Eight Grade“

Šarliz Teron – „Tully“

Najbolji reditelj

Bredli Kuper – „Zvezda je rođena“

Alfonso Kuaron – „Roma“

Piter Fareli – „Green Book“

Spajk Li – „BlacKkKlansman“

Adam Mekej – „Vice“

Najbolji sporedni glumac

Maheršala Ali – „Green Book“

Timoti Šalamet – „Beautiful Boy“

Adam Drajver – „BlacKkKlansman“

Ričard E. Grant – „Can You Ever Forgive Me?“

Sem Rokvel – „Vice“

Najbolja sporedna glumica

Ejmi Adams – „Vice“

Kler Foj – „First Man“

Redžina King – „If Beale Street Could Talk“

Ema Stoun – „The Favourite“

Rejčel Vajs – „The Favourite“

Najbolji animirani film

„Neviđeni 2“

„Ostrvo pasa“

„Razbijač Ralf 2“

„Spider Man: Into the Spider-Verse“

„Mirai“

Najbolji strani film

„Capernaum“ – Liban

„Girl“ – Belgija

„Never Look Away“ – Nemačka

„Roma“ – Meksiko

„Shoplifters“ – Japan

Najbolja originalna pesma

All the Stars – „Black Panther“

Girl in the Movies – „Dumplin“

Requiem for a Private War – „A Private War“

Shallow – „Zvezda je rođena“

Revelation – „Boy Erased“

TELEVIZIJSKE NOMINACIJE

Najbolja dramska serija

„Amerikanci“ – FX

„Bodyguard“ – Netflix

„Homecoming“ – Amazon Prime

„Killing Eve“ – BBC America

„Pose“ – FX

Najbolja humoristična serija/mjuzikl

„Barry“ – HBO

„The Good Place“ – NBC

„Kidding“ – Showtime

„The Kominsky Method“ – Netflix

„The Marvelous Mrs. Maisel“ – Amazon Prime

Najbolji glumac u TV drami

Džejson Bejtmen – „Ozark“

Stiven Džejms- „Homecoming“

Ričard Mejden – „Bodyguard“

Bili Porter – „Pose“

Metju Rajs – „Amerikanci“

Najbolja glumica u TV drami

Katriona Balfi – „Tuđinka“

Elizabet Mos – „Sluškinjina Priča“

Sandra O – „Killing Eve“

Džulija Roberts – „Homecoming“

Keri Rase – „Amerikanci“

Najbolji glumac u humorističkoj seriji/mjuziklu

Bil Hejder – „Barry“

Majkl Daglas – „The Kominsky Method“

Donald Glover – „Atlanta“

Džim Keri – „Kidding“

Saša Baron Koen – „Who is America?“

Najbolja glumica u humorističkoj seriji/mjuziklu

Kristen Bel – „The Good Place“

Kendis Bergen – „Murphy Brown“

Alison Bri – „GLOW“

Rejčel Brosnahen – „The Marvelous Mrs. Maisel“

Debra Mesing – „Will i Grace“

Dodela Zlatnih globusa održaće se 6. januara na Beverli Hilsu, a voditelji su glumci Sanda O i Endi Semberg.