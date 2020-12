Astrolozi otkrivaju kakav ste tip devojke!

Određeni znaci se smatraju dominantnijim, drugi su pak staloženiji, treći otvoreniji, četvrti sramežljiviji

Horoskopski znak definiše brojne aspekte života svakog od nas.

Nekada vrlo učestalo pitanje „šta si u horoskopu?“, davalo nam je mogućnost da zaključimo o kakvoj se osobi radi, manje ili više. Na osnovu ponašanja pojedinih osoba zaista se lako može pretpostaviti šta su u horoskopu. Što se astrologije tiče, određeni znaci se smatraju dominantnijim, drugi su pak staloženiji, treći otvoreniji, četvrti sramežljiviji itd.

Da li ste se ikad zapitali gde ste na skali koja pokazuje ko je najgori, a ko najbolji tip devojke na osnovu horoskopskog znaka? Danas vam otkrivamo tu tajnu.

DEVICA

Devojke u znaku Device su po prirodi vrlo uredne i nastoje da njihova veza bude savršena. Konstantno insistirajući na savršenstvu, one neretko izlude svoje partnere zbog čega su na vrhu ove liste. Device će svojim partnerima govoriti kako da se oblače, insistirajući pri tom na perfekciji. Devicu odlikuje nesigurnost, i sama je svoj najveći kritičar. U njenim očima niko nije dovoljno dobar.

ŠKORPIJA

Da bi neko mogao da bude u vezi sa jednom Škorpijom, mora je dobro upoznati. Njena hladna spoljašnjost zapravo skriva meko srce, ali ono se ne pokazuje svima. U njenoj prirodi je da pokušava da kontroliše sve oko sebe, uključujući i tok ljubavne veze. Ženska Škorpija retko kad spušta loptu i standarde koje je postavila.

OVAN

Strpljenje nije nešto što je svojstveno ženskim Ovnovima. Kada ove dame nešto žele, one to žele istog trena. To je razlog brzog napredovanja njihovih ljubavnih veza. Međutim, činjenica da je neko ko voli da ima poslednju reč u svemu, često zna da bude problematična.

BIK

Žena Bik je simbol snažne i nezavisne osobe, koja se jako retko obraća za pomoć jednom muškarcu. Zbog ovih njenih odlika, muškarci se u njenom prisustvu osećaju u najmanju ruku beskorisnima. Žena Bik vezu gradi polako i uzvrća istom merom. Potreban joj je izuzetno snažan i odvažan muškarac.

RAK

Žene Rakovi su vrlo osećajne i to se vidi. Svoje meko srce daju svima, zaslužili to oni ili ne. U stanju je da skida zvezde sa neba nekom koga voli, zbog čega često zna da bude povređena. Pri iskazivanju ljubavi, žena Rak često zna da zapostavi sebe i da totalno izgubi samopouzdanje.

LAV

Lavice su dame koje zrače samopuzdanjem, a upravo takvu osobu i žele kraj sebe. Veza sa nekim ko je njena sušta suprotnost nije moguća. Lavice ne vole da im sve bude servirano na tanjiru i ne plaše se izazova. Loša strana jedne Lavice je ta što ne zna da odabere dobrog muškarca. Njen izbor su često previše ponosni igrači za koje se ispostavi na kraju da ne žele vezu.

VODOLIJA

Žene Vodolije su kombinacija impulsivnosti i nepromišljenosti. Često joj se svide muškarci koji su dinamični i energični, jer ne voli dosadu. Potreban joj je neko ko može pratiti njen tempo i učiniti da se u svakom trenutku oseća voljeno. Njena najveća mana je što previše vremena provodi analizirajući stvari.

BLIZANCI

Žene Blizanci imaju dve strane – onu svetlu i otvorenu, ali i onu usamljenu i mračnu. Žena Blizanac će uvek veći naglasak dati svojoj svetlijoj strani, ali će izuzetno znati da ceni muškarca koji je u stanju da se nosi sa njenom mračnom stranom.

JARAC

Jarčevi su vrlo dominantni, kako u životu, tako i u ljubavnim vezama. Žena Jarac uvek daje sve od sebe kada nešto radi ili je posvećena nekom, ili to uopšte i ne radi. Ništa manje i ne prihvata s druge strane. Polovična rešenja za nju nisu prihvatljiva. Jarčevi su odani do srži i uvek će bez izuzetka braniti onog koga vole.

VAGA

Vage vole ravnotežu. Nikad ne idu u krajnost i ne vole stvari koje se brzo menjaju. Izbegavaju sukobe koliko god je moguće, ali nažalost to nije uvek dobro. Podmetanje stvari ispod tepiha umesto razgovora može da bude razlog prekida njenih ljubavnih veza. Često do zadnjeg časa izbegavaju razgovor na određenu temu.

STRELAC

Jedini suparnik ženi Strelcu je ona sama. Ona je sama svoj najveći kritičar, sudija i dželat. Međutim , kada je neko drag njenom srcu, za njega je u stanju sve da učini. Uvek će razveseliti onog koga voli i navesti ga da veruje u sebe.

RIBE

Žene Ribe su po prirodi stidljive. Treba im neko ko će napraviti prvi korak i osvojiti njihovo srce. Kada ih neko konačno osvoji one se prema njemu u potpunosti otvaraju i spuštaju gard. Žene Ribe su ujedno i najbolji prijatelji i najbolji ljubavnici svom partneru.

