Bedak: Ovi znaci biće NESREĆNI do kraja marta

Nije svima lako u ovom periodu, ali ovim znacima je najteže, nemaju sreće sve do marta!

Astrolog Vladimir Vlajić otkrio je koji horoskopski znaci nemaju sreće još nekoliko nedelja, i šta će se u narednom periodu za njih promeniti!

Astrolog Vladimir Vlajić objasnio je šta čeka koji znak horoskopa sve do marta, i ko mora da se strpi da bi doživeo sreću, uspeh ili ljubav. Nije svima lako u ovom periodu, ali ovim znacima je najteže, nemaju sreće sve do marta! Znaci koji neće pratiti sreća, već nervoza, tajni planovi ili „duhovi“ iz prošlosti biće Ovan, Bik, Lav, Vaga i Jarac. Oni samo trpe i pitaju se dokle će život biti ovakav, ali neka ne očajavaju, stižu bolji periodi i to uskoro!

„Ovan trenutno nije raspoložen za dugoročne planove, do kraja meseca biće nervozan, svi nešto traže od njega, a ne zna kome pre da odgovori na pitanje. Mnogo bolja faza biće im mart, trenutno imaju šanse samo za neku prolaznu, strastvenu avanturu, ne za nešto ozbiljno u ljubavi. Moguća je i veza s nekim ograničenjem, odnosno tajna veza koja im se nudi“, rekao je astrolog.

Zbog retrogradne Venere, Bikovi su skoro dva meseca bili u „čudnoj fazi“, rekao je on.

„Fali im snaga, fali im energija, sada se polako vraćaju na staro ali nastavljaju neke priče iz prošlosti. Venera kreće direktno i sve će im se promeniti, moguć je i novi emotivni odnos i to s nekim ko ima veze sa poslom. Moguće je da je to i neki obnovljeni kontakt iz prošlosti, ali nije u pitanju bivši partner ili partnerka“, rekao je Vlajić. Pročitajte detaljni godišnji horoskop za Bika!

Lavove očekuje naporniji period, od njih okolina očekuje mnogo i nalaze se, kaže on, u pravoj gunguli. Tu njihova priroda izlazi na površinu!

„Lavovi su najbolji manipulatori ovog meseca, uspeće da izmanipulišu dve bitne osobe u svom okruženju. Emotivno, ili poslovno. Oni će dobiti ono što žele, ali ozbiljnija emotivna priča stiže im tek za mesec i po dana“, rekao je astrolog. Pogledajte i godišnji horoskop za Lava!

Vaga, kao i Ovan, u ovom periodu trpi

„Vaga je u težoj situaciji, najviše trpi u ovom periodu. Još dve nedelje će to trajati, moraće da napravi neki kompromis. Biće tu zrno sreće, dobiće ono što želi, ali mnogo joj je bolji period mart. Vage, sad samo malo napunite baterije da se ne biste ugasile, sve će procvetati tamo od 4. ili 5. marta“, rekao je on.

Jarčevi su na izmaku snage, upozorio je astrolog

„Trpe sve već izvesno vreme, Venera im obećava novac i ljubav, ali predugo to sve traje za jednog Jarca. Želi da nastavi napred, ali ne može, moći će tek u martu. Ne vidim ništa specijalno loše, ali morate da plivate u trenutnim okolnostima. I dalje mislite na neke osobe iz prošlosti, i to dve. One se vraćaju u vaš život do kraja februara i to će biti interesantno“, rekao je on.

