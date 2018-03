Ekskluzivno: horoskop Aninog i Švajnijevog sina (foto)

Kada se beba rodi, važno je uvek pitanje da li su i koliko su joj zvezde naklonjene. Isto pitanje nameće se i u slučaju Luke Švajnštajgnera, sina Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgnera koji se rodio u ranim jutarnjim satima 18.marta u Čikagu.

Anin i Bastijanov sin rođen je u znaku Riba sa podznakom u Strelcu.

Planete u znacima

Podznak u znaku Strelac 21° 22′ 52″

Podznak (ascendent) Strelac donosi optimizam i entuzijazam, dobar smisao za humor i toleranciju. U pitanju je veoma časna osoba, otvorena, velikodušna, draga, simpatična, iskrena i pravedna. Dostojanstvena je i precizna u odnosu sa drugima. Ne toleriše da joj se pripisuje svašta i insistira na korektnosti u svim društvenim prilikama. Sposobna je za visoka naučna dostignuća, u oblastima kao što su filozofija, sociologija, religija, teologija ili pravo. Večiti je zaljubljenik u slobodu i nezavisnost. Ponekad zna biti veoma nagla i brza u donošenju važnih životnih odluka.

Anin i Bastijev sin, sudeći po horoskopu, ima tendenciju da bude idealista, slavoljubivi entuzijasta kog interesuju daleka mesta i kulture i koji je fizički veoma aktivan. Kod njega postoji istinska ljubav prema životinjama, prirodi, sportu, kockanju, avanturi i putovanjima. Možda mu nedostaje koncentracija za sve ove aktivnosti, ali je sposoban da završi sve započeto.

Verovatno će imati mnogo poznanika, ali je malo onih koje će smatrati pravim prijateljima. Imaće tendenciju da povremeno kontaktira sa ljudima, a ne da dublje razvija odnos. Veliki unutrašnji nemir teraće ga da stalno bude u pokretu. Sport?

Uvek će biti u potrazi za nekim novim prostranstvima, nikada se neće zaustavljati ili usporiti da bi video gde je stvarno i šta je oko njega. Biće pričljiv i neposredan, ali će mu nedostajati takta i diplomatije zbog velike iskrenosti. Ideologija će mu biti od velike važnosti i obično će voleti da radi na velikim formatima, a ne na detaljima. Biće poznat po tome što mnogo obećava. Život ga može dovesti do velikih visina. Duhovna lekcija: umerenost. Jupiter je vladar Strelca, tako da je njegov položaj od vitalnog značaja za malog Luku.

Sunce u znaku Ribe 27° 37′ 38″

Mali Luka rođen je u horoskopskom znaku Ribe. Iako će biti pomalo težak za komunikaciju i razumevanje, na prvom mestu karakterisaće ga razum, intuitivnost, smirenost. Saosećaće sa drugima i često biti rado viđen u društvu. Pod uticajem Neptuna, poseduje veliku duhovnost, intuiciju i veliku sposobnost imaginacije. Idealista je i romantičar – može biti razočaran u partnera i ljude koji ga okružuju.

Mesec u znaku Ovna 6° 34′ 02″

Život je za malog Luku avantura. Pun je entuzijazma i radosti života, ali mu strpljenje nije jača strana. Uvek će želeti da bude prvi i najbolji. Brzo misli, mentalno je jak i brzo reaguje na senzacije. Od sebe očekuje maksimum, ali i od svojih saradnika, što može dovesti do konflikata, jer mu niko nije dovoljno dobar ni brz. Ima predispozicije za vrlo visoke položaje, kao i osećaj za upravljanje, a ume i da se nametne svojim stavovima. Sam sebi postavlja previsoke ciljeve. Emocije su mu snažne, ali kratko traju. Teatralan je, njegova ljubav uvek će biti kao na filmu. Najbitnija stvar koju treba da nauči jeste – strpljenje.

Merkur u znaku Ovna 15° 24′ 22″

Mali Luka ima razvijen takmičarski duh, hitrost i brzinu uma, što mu omogućava brzo reagovanje. Kod njega postoji snažna volja, energičnost i razvijeno samopouzdanje, tako da će s izuzetnom lakoćom prilaziti stvarima i osiguravati sebi uspešniju budućnost na lakši način od drugih. Njegovi postupci mogu biti pod snažnim uticajem osećanja, što se može odraziti na taj način da može biti suviše impulsivan i da reaguje na brzoplet način.

Venera u znaku Ovna 14° 02′ 20″

Mali Luka ima naglašen entuzijazam, strastvenost i impulsivnost. Nastoji da u ljubavi bude dovoljno opušten i komunikativan i često može biti sklon slobodnijem i direktnijem pristupu u ljubavi. Mnoge osobe sa Venerom u Ovnu veruju u ljubav na prvi pogled i mogu biti sklone češćem zaljubljivanju, jer u ljubavi mogu biti snažno privučene fizičkim izgledom. Mali Luka biće, dakle, strastvena osoba koja se brzo zaljubljuje. U emotivnim vezama tražiće uzajamno poštovanje. Sve u svemu, biće darežljiv i umeti da uživa. Biće živahan prijatelj i energičan kolega na poslu. Stav prema novcu mu je smeo.

Mars u znaku Jarac 0° 20′ 32″

Biće vredan i neumoran radnik, spreman na sva moguća odricanja kako bi ispunio svoju dužnost i ostvario postavljeni cilj. Svoj posao obavljaće kvalitetno zahvaljujući urođenoj samodisciplini, koncentraciji i sposobnosti da kontroliše svoje emocije. Od rane mladosti trudiće se da ostvari moć nad drugima. Ovo je najjači položaj Marsa, jer je egzaltiran u Jarcu, tako da svoje ambicije mali Luka ostvaruje. Veoma je izdržljiv i može da izađe na kraj sa fizički napornim situacijama. Vrlo vredan i uvek ide napred. Biće odličan u samostalnim delatnostima, u kojima dolazi do izražaja njegova spretnost i energičnost.

Jupiter u znaku Škorpija 23° 05′ 33″ R x

Mali Luka je osoba veoma jake volje, optimističkog stava prema životu, sposobna da ostvari ciljeve koje sam sebi zada. Ima materijalistički pristup životu, teži za posedovanjem imanja i ima snažnu potrebu za zadovoljstvima.

Saturn u znaku Jarac 8° 22′ 42″

Saturn je u sedištu i vrlo je istaknut u Jarcu. Mali Luka je oprezan, određen, ambiciozan i praktično sposoban. U stanju je da žrtvuje mnoge lične stvari da bi ostvario željene ciljeve.

Saturnov uticaj u Jarcu je diktatorski i daje stroge i formalne roditelje, koji uvek od svojih potomaka očekuju korektno ponašanje. Dopada mu se moć, naročito politička, i potreba Jarca da se penje po društvenoj lestvici je prisutna. Novac troši da bi zadivio druge, a ne iz pukog zadovoljstva. Previše je zahtevan i motivisan jakim ambicijama i željama da potvrdi sebe u društvu, ali je i sam sebi najstroži sudija.

Uran u znaku Ovna 26° 44′ 57″

Mali Luka ima sklonost ka nezavisnosti, slobodi, snazi, impulsivnosti, energičnosti. Imaće duga putovanja i promene boravišta. On je nezavisna osoba brze intuicije i velike originalnosti. Energije ima na pretek. Njegov entuzijazam se naizmenično budi i nestaje, ali je, u celini gledano, nesavladiv i neustrašiv. Prava je osoba od akcije. Zna da bude neverovatno tvrdoglav, ali poštuje druge osobe i ima humanu prirodu. Ide mu od ruke tehnika, konstrukcije i prirodne nauke. Osciluje između velike pragmatičnosti i utopizma.

Neptun u znaku Ribe 14° 27′ 00″

Malog Luku krasi velikodušnost – pun će biti razumevanja za druge. Osim toga, ima sjajne psihičke sposobnosti i brilijantan um.

Pluton u znaku Jarac 20° 58′ 47″

Pluton u znacima nema velikog uticaja na pojedinca. Njegov upliv se može osetiti u retkim slučajevima kod specijalnih tipova ličnosti. Pluton boravi u jednom znaku više od 20 godina, u proseku, pa njegov položaj određuje osobine čitave generacije i ima veliki uticaj na svetske događaje. Zbog toga je položaj Plutona u znaku značajan za mundanu astrologiju, a sasvim je periferan za natalnu astrologiju. Pluton će u znak Jarca ući 2008. i boraviti u njemu do 2024. godine. Generacije iz tog perioda će imati jasne ciljeve svog delovanja. Biće istrajni i pragmatični sa urođenim smislom za vođenje i upravljanje. Zahvaljujući njima, kada oni dođu na pozicije, nastupiće konstruktivni period u razvoju ljudskog društva.

Hiron u znaku Ribe 28° 15′ 38″

Hiron u Ribama odnosi se na žrtvovanje sopstvenih želja zarad višeg cilja. Mali Luka biće preterano emotivan.

Severni čvor u Lavu 14° 14′ 47″ R x

Ovaj položaj često donosi odrastanje bez jasnih i vidljivih granica i primera poželjnih ponašanja. To se obično manifestuje kao izražena samostalnost i nezavisno mišljenje, osoba prema drugima deluje otvoreno, direktno, pokreće akciju i intimizaciju sa drugim ljudima kroz asocijacije i spontana združivanja. Otuda su ovakvi ljudi druželjubivi, veliki aktivisti, volite timski rad i ambicije vam idu u smeru humanog, progresivnog, intenzivnog i dinamičnog.

Fortuna u Strelcu 12° 26′ 29″

Fortuna u Strelcu neretko ukazuje na veoma mudru osobu širokih shvatanja kojoj Fortuna u ovom položaju može doneti uspeh, sreću i prosperitet u životu u nekim kreativnim ili intelektualnim poslovima.

Verteks u znaku Lav 3° 49′ 50″

Može da podstakne narcisoidnost.

Sredina neba (MC) u znaku Vaga 14° 16′ 40″

Osobe sa MC-om u ovom znaku (kao Lika) treba da budu obazrive: da ne žive kroz partnera ili se „voze“ na njegovoj reputaciji. Osobe sa MC-om u Vagi žele da budu društveno prepoznate, šarmantne, popularne i prijatne. One takođe žele da budu voljene od strane javnosti i teže približavanju i harmonizovanju opozitnih faktora, kako na poslu tako i u privatnom životu.

Planete u kućama

Sunce u trećoj kući

Sunce u trećem polju horoskopa donosi poštovanje rođaka i komšija, kao i dobročinstvo sa njihove strane. Može govoriti i o istaknutoj braći, sestrama. Uspešna poslovna putovanja, velike retoričke, intelektualne sposobnosti, naročito kroz izražavanje svojih stavova i ideja pismenim putem.

Mesec u trećoj kući

Mesec u trećoj kući natalne karte neretko ukazuje na dominantnost, razvijenu inteligenciju i jako radoznao um. Kod ovog položaja je prisutna snažna povezanost sa članovima porodice, kao i dobro razvijena sposobnost za komunikaciju.

Merkur u četvrtoj kući

Ovo su osobe koje su pod velikim uticajem roditelja i porodice. Vezani su za porodičnu tradiciju. Imaju smisla za podučavanje drugih. Skloni su da stalno analiziraju svoje emocije. Odgovaraju im poslovi koji se odvijaju u kući. U kući im je uvek dinamično i dosta ljudi prodefiluje kroz nju. Često ovakav položaj Merkura ukazuje na selidbe i promene stana i mesta boravka.

Venera u trećoj kući

Venera u trećoj kući ohrabruje druge na konverzaciju. Ove osobe su lepog vaspitanja, prvržene porodici i prijateljima. Saosećaju sa drugim ljudima i veoma su lagane za saradnju. Vrlo su prilagodljive i snalažljive. Vesele su i prijatne, pa lako privlače društvo. Naklonjene su estetici i lepim manirima. Izražavaju se biranim rečima i vole kniževnost i umetnost.

NAPOMENA: Pošto je Venera veoma blizu sledećoj kući, sledeća stavka je takođe važna.

Venera u četvrtoj kući

Označava osobe koje žive u harmoničnim odnosima sa svojim roditeljima. Njihove aktivnosti su orijentisane na dom i porodicu. Imaju lepo uređenu kuću ili stan, ispunjenu vrednim umetničkim predmetima. Poseduju dar za ukrašavanje i slikanje. Oko sebe žele i izgrađuju mirno i harmonično okruženje. Zbog svoje naivnosti i dobronamernosti mogu pretpeti ljubavno razočarenje u vidu prevare ili napuštanja od strane partnera. Vole poslastice i đakonije i u njima znaju da prekomerno uživaju. Zbog toga imaju često smetnje sa probavom. Provode lep i miran život. I detinjstvo i starost su im srećni.

Mars u prvoj kući

Ljudi s Marsom u prvoj kući vrlo su ponosni, strastveni, hrabri, energični, žustri. Otvoreni su, iskreni, bez dlake na jeziku. Skloni su rizicima koje drugi izbegavaju. Tvrdoglavošću, nestrpljivošću i agresivnošću sebi često stvaraju neprijatelje. Ambiciozni su, vredni, uvek aktivni, vitalni, puni samopouzdanja. Ne vole da zavisr ni od koga. Veruju da je svako sam kovač svoje sreće. Izazovni aspekti Marsa u kući ličnosti ukazuju na talenat za sport, borilačke veštine, vojna zanimanja.

Jupiter u jedanaestoj kući

U pitanju su poštene osobe, prijatne i druželjubive. Spremne su da uvek priskoče u pomoć. Uspešne su u radu sa drugima, poznaju puno ljudi i održavaju poznanstva i prijateljstva. Zato stiču dosta uticajnih prijatelja koji im pomažu. Inspirišu ih velike ambicije i planovi. Najbolje se osećaju kada rade na realizaciji poslova od opšteg značaja i zajedničkih poduhvata sa drugim ljudima.

Uran u četvrtoj kući

Uran u četvrtoj kući natalne karte najčešće ukazuje na način ophodjenja osobe prema svojoj porodici. Ove osobe ne vole sputavanja i ograničavanje lične slobode, naročito kada su u pitanju ljubavni odnosi. Karakteriše ih slobodniji način shvatanja ljubavnog/bračnog odnosa i to im na neki način može doneti neprijatnosti ukoliko druga strana nema razumevanja za ovakav način razmišljanja i ponašanja u vezi.

Neptun u trećoj kući

To je čovek koji budan sanja, maštar, sklon ezoteriji, duhovnosti

Pluton u prvoj kući

Na prvi pogled osoba deluje opasno, što u stvari i jeste. Sa ovakvom pozicijom Plutona, vrlo ste jaka, autoritativna ličnost. Posedujete ogromnu energiju i želju za moć. Velika je i vaša moć regeneracije i oporavljanja posle bolesti ili povreda. Šarmantni ste, volite da dominirate. Imate jak uticaj na svoju okolinu, koja često pomalo zazire od vas ili vas se čak pribojava.

Hiron u trećoj kući

U trećoj kući hiron može ukazivati na kritike od strane roditelja, braće i sestara i nedostatak samopouzdanja. Ovaj položaj hirona može ukazivati na komunikacijske probleme u detinjstvu.

Lilit u prvoj kući

Ove osobe imaju sklonosti ka literaturi, estetici i zadovoljstvima koje pruža profesija. Veoma često poseduju posebne nadarenosti i talente. One žive u velikoj meri u objektivnom svetu koji je oko njih, a u mnogo manjoj meri u svom unutrašnjem intimnom svetu. Zbog aktivnog učešća u svemu što ih okružuje, ponekad zbog velike konzumacije onoga što je zajedničko, svojoj okolini mogu delovati sebično, ali one to u stvari nisu. Naprotiv, spremne su da drugom daju i onda kada je to na njihovu štetu.

Severni čvor u osmoj kući

Treba u sebi pronaći skromnost, sposobnost da se nesebično dajete, da poklanjate ili ćete u suprotnom biti primorani da gubite. Doživljavate duboku ličnu transformaciju. Odricanje od posedovanja bilo koje vrste će vas dovesti do sklada i zadovoljstva. Sreća kroz pomoć drugih.

Fortuna u dvanaestoj kući

Fortuna u 12. kući je sreća i put i ispunjenje koje doživljavate u nevidljivom svetu, u nepoznatom, u tajnom, u jednom duhovnom delu, u nečemu što je skriveno, u svojoj mašti, u svojoj čaroliji i konačno, u toj ideji da san postane stvarnost, ali ako dispozitor nije dobro postavljen, ako vladar Fortune nije dobro postavljen, san ostaje san i nema stvarnosti.

Verteks u osmoj kući

Ukazuje na unutarnje težnje za nerazdvojnom unijom i potpunom posvećenošću. Ta potreba je jaka. Negativna strana je kad realnost partnera nije u skladu s našim maštanjima.

Aspekti

Sunce kvadrat Mars (orb 2°43′)

Težnja ka preteranom radu, kao i sklonost ka iznenadnoj ljutnji ili besu mogu da izazovu probleme. Ako ovo možete da kontrolišete i ukoliko ste svesni negativnih efekata, kao što su prekidi koji mogu doći od ljudi koje volite ili kolega, ovako jak izvor energije koji je moćan, kao što je i konjunkcija (izražena fizička snaga hrabrost, neobuzdani seksualni život), može da bude upotrebljen kao prednost. Pomoć Vam je potrebna kada dođete do toga da Vaša ličnost ili Vaš bes prouzrokuju stres i kod drugih ljudi. Koren ovih problema može da leži u sekslualnim frustracijama ili u tome da od svog partnera ne dobijate dovoljno emocija i strasti.

Sunce trigon Jupiter (orb 4°32′)

Pozitivni aspekti, kao što su trigon i sekstil, imaju sličan efekat kao i konjunkcia (srećnik, optimista, izražen humor, ekspanzija) ali ovde možete biti manje skloni da uložite stvaran, ozbiljan napor u širenje horizonata i intelektualno okruženje. Uprkos ovome, uživate u bavljenju nečim kao što je šah ili nešto drugo što zahteva intelekualno naprezanje. Ako vam je Venera jaka u natalnoj karti, imate tendenciju da život shvatite olako i prepuštate se zadovoljstvima, a Vaš spoljni izgled je pozitivan i optimističan. Mogu Vas interesovati profesije kao što su prava i izdavaštvo, i ukoliko je dar za predavanje naglašen u drugim oblastima Vaše natalne karte, ovi pozitivni aspekti su pojačani. Nemate posebno izražen takmičarski duh.

Sunce sekstil Pluton (orb 6°39′)

Sposobnost za samoanalizu je ovde obično prisutna i mogu postojati značajne i korisne promene u Vašem životu, koje rezultiraju psihološkom satisfakcijom. Postoji potreba da se istraži svaki aspekat koji Vas fascinira, jer u Vama leži pravi istraživački talenat. Ako je sposobnost za medicinu data u drugim delovima Vaše natalne karte, ovo je odličan aspekat za bavljenje psihologijom ili psihoterapijom.

Sunce kvadrat Podznak (orb 6°15′)

Treba biti pažljiv i prostudirati položaj kuće odakle dolazi negativni aspekt. Opozicija koja dolazi iz šeste kuće prema Ascendentu može da se odnosi na vaše zdravlje i da bude potencijalni izvor zdravstvenih problema, ali ukoliko je Sunce dobro aspektovano od vladajuće planete, Meseca ili Marsa, ovo mesto Sunca može postati ojačano i ono će ublažiti negativne efekte. Ako opozicija dolazi iz sedme kuće, akcenat je na Vašim emotivnim vezama. Kvadrat koji dolazi iz desete kuće pokazuje snažni pritisak jednog od roditelja i ambiciju koju Vam on nameće, kao i želju za progresom koji nije lako dostignuti.

Mesec konjukcija Venera (orb 7°28′)

Ovo je divan uticaj, koji Vam daje popularnost, mir i vedrinu. Imate veoma istančan ukus za luksuz i udoban život. Pod ovim aspektom, Vi ste instinktivno svesni partnerovih potreba. Emocije su Vam pod uticajem znaka u kojem je ova konjunkcija. Imate razvijeno umetničko opažanje.

Mesec kvadrat Mars (orb 6°14′)

Žustrinu i prekomernu lakomislenost Vam donosi ovaj aspekt. Ponekad postoji nervna i emotivna tenzija, kao i impulsivnost, koja je uzrok nerazumevanja i svađa. Trebalo bi da vodite računa da ne prenagljujete i ne bi trebalo impulsivno da donosite odluke.

Mesec opozicija Sredina neba (MC) (orb 7°43′)

Najudobnije se osećate u poznatoj sredini. Ukoliko vam globalni problemi oduzimaju previše energije, povucite se, ne zanemarujući svoje obaveze.

Merkur konjukcija Venera (orb 1°22′)

Vaša ljubav i razumevanje su pokazani partneru, prijateljima i kolegama. Posedujete dobru moć komunikacije, veoma ste ljubazni, šarmantni i imate talenat iskusnog diplomate, a sve u skladu sa znakom i poljem u kome su Merkur i Venera zajedno.

Merkur kvadrat Saturn (orb 7°2′)

Ponekada ste stidljivi, povučeni i nepoverljivi.

Merkur kvadrat Pluton (orb 5°34′)

Vama je teško da razgovarate o ličnim problemima jer je tajnovitost u vašem slučaju uobičajena. Pokušajte da se relaksirate razgovarajući sa bliskim osobama o svojim problemima.

Merkur trigon Podznak (orb 5°58′)

Povećan je uticaj Merkura (komunikacija, trgovina, razmena i prenos misli) na vašu ličnost. Efekti su primetni ali slabog inteziteta. Sa dobrim aspektima možete biti odličan pisac, glumac, posrednik, predavač, agent, bankar itd.

Merkur opozicija Sredina neba (MC) (orb 1°8′)

Razmišljate o svom ličnom i porodičnom životu. Reorganizujte se radi ovozemaljskih stvari, to će samo učvrstiti osnov porodice.

Venera trigon Podznak (orb 7°21′)

Pozitivni aspekti Vam pružaju dražesnu naklonost i potrebu da dajete i primate ljubav. Vi ste saosećajni, puni razumevanja i cenite sve što je lepo i luksuzno. Uživate u društvenom životu i pružanju zadovoljstva drugima.

Venera opozicija Sredina neba (MC) (orb 0°14′)

Procenite koliko vam je privatni život povezan sa karijerom. Razmislite o značaju svog ličnog života. Pokušajte da se opustite.

Mars trigon Uran (orb 3°36′)

Znate da reagujete veoma brzo, specijalno u hitnim situacijama, a vaši plodonosni izvori energije daju ogromnu podršku ljudima u vašem okruženju. Imate izraženu originalnost i dar za nauku ili tehnologiju, i obilje nervne energije koju ako vodite interesantan i nezavistan život trošite veoma pozitivno. Da bi istražili svoje brojne kreativne potencijale, zahtevate ličnu slobodu od ljudi koji su vam bliski. Jedna lekcija ovog aspekta je da naučite da budete strpljivi sa drugima. U ljubavnom životu ste impulsivni, posedujete neiscrpne rezerve fizičke energije i potreban vam je partner koji takođe poseduje ovaj kvalitet.

Jupiter sekstil Pluton (orb 2°7′)

Imate organizacione sposobnosti i rođeni ste lider. Takođe posedujete jaka unutrašnja stremljenja i određenost da se ostvarite, naročito u obrazovanju ili privredi. Ovaj aspekt vam omogućava da inspirišete druge svojim potencijalom.

Saturn sekstil Neptun (orb 6°4′)

Sposobni ste da utrasirate visoke ideale i inspiraciju, i time ove svoje kvalitete pozitivno iskažete. Prijatni ste, simpatični i u isto vreme nudite praktičnu pomoć onima kojima je potrebna. Saturn sanjivog Neptuna drži pri tlu i ako, natal pokazuje vaše kreativne sposobnosti pozitivni aspekti su od neverovatne pomoći. Imate dara za fotografiju, grnčarstvo ili, potpuno dijametralno suprotno, naučnu sposobnost iskazivanja kroz hemiju ili farmaciju.

Saturn kvadrat Sredina neba (MC) (orb 5°54′)

Izaberite između uspeha i ličnog zadovoljstva. Šta Vam je važnije – materijalni uspeh ili bliski odnosi?

Uran trigon Podznak (orb 5°22′)

U pozitivnim aspektima Uran deluje dobro i daje Vašoj ličnosti žestinu i brilijantnost. Pojačava originalnost, kreativnost i dovitljivost, a daje Vam dinamičnu snagu privlačnosti. Ako je Uran u petoj kući, više volite začinjen ljubavni život, sa željom za nezavisnošću i pored toga što ste u bračnoj zajednici.

Neptun sekstil Pluton (orb 6°32′)

Sekstil je jedini aspekt koji Neptun i Pluton mogu da naprave jedan prema drugome i to je zajedničko mnogim natalnim kartama. Sekstil nije mnogo važan, osim ako jedna od ove dve planete nije snažno postavljena ili nije lična. Ako je snažan u Vašoj karti, vrši pozitivan uticaj i pojačava intuiciju i emotivni nivo. Ako bilo koja od ove dve planete pravi konjunkciju sa Ascendentom iz prve kuće, Vaša snalažljivost je pojačana i skloni ste da preko svake mere upotrebljavate osobine i jedne i druge planete; trebalo bi da ih svesno kontrolišete i pozitivno iskazujete.

Neptun kvadrat Podznak (orb 6°56′)

Previše Vam je lako da izgubite vezu sa realnošću.

Pluton kvadrat Sredina neba (MC) (orb 6°42′)

Ljudi bi mogli pomisliti da ih Vaši ciljevi izazivaju. Promenite svoje ideje, a ne ciljeve. Ukoliko drugi učine to isto Vama, razmislite šta Vam je zaista važno. Dobro razmislite o kući i privatnom životu. Lep i miran porodični život najvažniji je za održavanje stabilnog položaja u svetu.