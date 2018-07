Veliki mesečni horoskop za jul 2018. godine

Ovan

POSAO: Peti juli je jedan od važnijih datuma u toku meseca. Merkur pravi opoziciju u odnosu na planetu Mars, a u retrogradnom hodu. Morate paziti pri komunikaciji sa saradnicima. Bićete u nekoliko nezavidnih situacija u kojima morate izaći sa pozitivnim rezultatima. Mnogi će pokušati da se na neki način postave prema vama kao lažni autoritet, ali taj plan im neće uspeti. Jupiter planeta konačno kreće direktno i to će biti početak poslova koji donose novac. Uspećete da naplatite svoj rad. Oni koji se bave poslovima s nekretninama, velikim korporacijama – imaće nov početak saradnje sa inostranstvom, putovanja, prodaju, zaradu. Juli može biti jedan od važnijih meseci u godini za ovaj znak.

LJUBAV: Od druge polovine meseca izvesna je ljubav sa osobom iz vodenog i vazdušnog sazvežđa. Retro Mars u znaku Vodolije zna da opomene partnere da treba da više komuniciraju, a ne da budu večito u raspravi. Emotivno reagujete na reči partnera. Obično ostavljate jaku impresiju kod suprotnog pola. Sada konačno Jupiter kreće direktno pa ćete biti u prilici da se pozabavite svojom vezom. Ovnovi koji su slobodni neka očekuju udvaranje Škorpije ili Blizanaca. Putovanje ili neki kraći odmor bio bi jako povoljan predlog i akcija koju morate da preduzmete jer ste puni energije koju morate da potrošite na dobre i pozitivne događaje.

ZDRAVLJE: Povedite računa o ishrani, probavnom sistemu, mleko i mlečni proizvodi su nepoželjni.

Bik

POSAO: Prva polovina meseca je značajna za kreativne poslove. Mada će mnogi da se pozabave nekim ozbiljnim poslovima marketinga, nekretnine, inžinjerskim projektima, medicinom, ali će svakako biti u žiži interesovanja. Merkur – planeta koja ponovo kreće retrogradno od 26. jula kroz znak Lav – daće mogućnosti da se pokrene neki privatan posao koji nije dovršen ili je stopiran iz nekih drugih razloga. Bićete u prilici da menjate sistem u samoj radnoj organizaciji i to vas čini ponosnim jer unosite nove ideje i nove projekte koji nisu do sada bili. Sarađujte sa vazdušnim znakovima poput Vodolije ili Blizanaca, a zemljani znaci, poput Device i Jarca, dobri su savetodavci.

LJUBAV: Teška odluka da se pokaže iskrenost, to je prolazna faza. Bik je izrazito čulan i senzibilan znak i ne može bez partnera. Odlučuje se na raskid ukoliko suprotna strana hladi odnose ili ne pokazuje stabilnost u emociji. Juli mesec je obojen velom tajni, postoji mogućnost za tajnu vezu. Odnos sa stalnim partnerom može da dovede do usijanja, posebno poslednje nedelje meseca kad je i odluka o stabilnosti veze odlučujuća. Slobodni Bikovi imaju poznanstvo kroz jednu važnu ustanovu, tačnije poslovno poznanstvo. Potencijalni partneri mogu biti vezani za znak Jarac, Blizanci, Ovan.

ZDRAVLJE: Bik voli prirodu pa je savet da se vreli dani utroše kroz izlet, šetnju prirodom, šumom, više kampinga za ovoj znak.

BLIZANCI

POSAO: Stari saradnici se vraćaju pod uticajem retro Merkura koji je i vaš vladar ujedno. Možete da računate na dobar mesec jer vam zvezde obećavaju da ćete imati poslovni uspeh i novac. Sposobni kada treba da zaradite, jasan cilj i vaš um brzog Merkura funkcioniše besprekorno. Ako želite da imate kontakt sa inostranstvom, onda gledajte da to bude na početku ili bar prvih deset dana meseca. Svaka promena za vas je veliko duhovno uspeće, dobro došla u vaš život, jer ste veoma nadareni za pokretanje novih ideja pa će i odlazak u inostranstvo poslovne prirode biti ne samo novo iskustvo već i nova ideja i strategija za dalje sutra. Dobar odnos sa vazušnim znacima i vatrenim, posebno treba da radite sa osobom iz znaka Ovan.

LJUBAV: Slobodni Blizanci imaju strah da se pokažu, otvore srce i pokrenu ljubavnu energiju. Vi volite leto i druženje, što više budete odugovlačili, voljena osoba će se okrenuti i otići. Oni koji su u braku moraju da paze od druge polovine meseca na komunikaciju jer postoji mogućnost svađe i kratkog razdvajanja. Retrogradni Merkur sigurno će odigrati svoju ulogu, gde će se voditi računa o daljoj komunikaciji sa partnerom. Dobar odnos sa zemljanim znakovima, Devica, Bik, Jarac.

ZDRAVLJE: Treba održati kondiciju, čuvati respiratorni sistem i baviti se sportom koji pruža pored zdravlja i druženje, možda neka odbojka na plaži.

RAK

POSAO: Merkur u drugom polju vašeg znaka daće da se ubrzate i da počnete da razmišljate o nekim višim planovima. Koliko je to moguće, znaćete sami ako se angažujete više. Venera ulazi u znak Devica od 10. jula i njena pozicija tu nije posebno povoljna jer ćete morati da se učite strpljenju, boljoj komunikaciji sa saradnicima. Takođe, morate povesti računa o finansijama jer ste skloni da trošite ili dajete na druge nebitne stvari, poslove, projekte koji nisu predisponirani za uspeh. Druga polovina meseca je bolja za saradnju sa zemljanim znakovima, posebno sa Devicom možete razviti dobru komunikaciju i ideje mogu da se sprovedu u delo.

LJUBAV: Venera u trećem polju daje ponekad tajne ljubavi na putovanju. Bićete sigurno negde između jave i sna da li da pristanete na takvu avanturu. Snažna emocija ovog znaka daje da će u svakom trenutku da se izrodi neka nova ljubav. Rak može često da sanja, sanjari. Ponekad tuga i seta mogu da rode sreću. Obično u takvom stanju stvarate najlepše stihove i pesme. Duh i duša tokom meseca jula traže i dalje svoju bolju polovinu. Ovo je vaš mesec. Teško da će u ovom periodu biti samih ili usamljenih Rakova, ali i ako se to desi, kraj meseca donosi novu vezu koja može biti bračna do kraja godine.

ZDRAVLJE: Zdravlje je tečnost, voda, spa. Budite što više na moru. Voda leči i vraća vas u život.

LAV

POSAO: Prva polovina meseca je naporna i teška. Iako će retro Merkur krenuti, ipak puno kretanja, komunikacije. Srećan ishod na kraju sa saradnicima i okruženjem. Postićićete veći autoritet, uvažavanje kako kod podređenih tako i kod nadređenih. Posebno aktivan period za privatan posao od druge polovine meseca. Uradićete ono što niste završili tokom proleća. Dobar odnos sa Vagom, Strelcem ili Vodolijom. Treba da imate pomoć ili nekog ko bi bio vaš konsultant. Dosta ideja imate, organizacija je potrebna kako biste to sproveli u delo. Lavovi koji su nezaposleni, treba da se pokrenu kroz poslove vezane za prevoz robe ili odlazak u inostranstvo po robu koja nema na domaćem tržištu. Uglavnom, juli će biti više radan nego mesec odmora.

LJUBAV: Ljubavna veza u kojoj se nalazite ima tendenciju da se pretvori u hladnu atmosferu, dan za danom. Svoj ego umirite, iako je to teško jer ste prirodno predstavnik egoističnog stava. Partner je uvek pažljiv sa vama, prašta vam. Vi volite tu osobu, ali volite i dinamiku u vezi. Potrebno je da manje iznosite svoje stavove, mišljenja jer ćete tako sačuvati mir u vezi, bar dok retro Merkur ne krene u direktan hod. Slobodni Lav biće sklon kraćim vezama. Ovo je period za opuštanje i neulaženje ni u šta bitno. Iako ste zavodljivi po prirodi, pokušaćete da se pokrenete na nešto ozbiljnije. Dobar odnos sa Vodolijom, Ovnom ili Strelcem.

ZDRAVLJE: Zbog retrogradnog Merkura morate biti oprezni sa kardiovaskularnim sistemom. Važno je kontrolisati se i posetiti na vreme specijalistu.

DEVICA

POSAO: Veliki radnik Devica ima predispoziciju da ozbiljno razmisli šta će od svog poslovanja. Tokom meseca možete da očekujete manji finansijski pad, ali to nije kraj. Imate često saradnike oko sebe koji vas sputavaju, treba da se okrenete sebi i svojoj intuiciji jer jedino to može da vas dovede do novca i dobrih poslovnih ideja. Naravno da ćete u periodu retro Merkura biti obazrivi kada su papiri i dokumenta u opticaju: dobro sve pročitati pre nego se pokrene bilo koji posao. Energetski ste u dobrom stanju i puni novih ideja. Dobra saradnja sa osobom rođenom u znaku Device ili Vodolije. Ne bi trebalo od Škorpije ili Blizanaca da tražite pomoć ili novac.

LJUBAV: Ukoliko ste sami, jedno prijateljstvo može da vam predstavlja zanimljiv period, gde ćete razviti i nešto više od toga. Treba da se krećete više nego inače. Mnoge slobodne Device će imati utisak da su u vezi sa jednom osobom koja se bavi nekim poslom atipičnim za standarde običnog građanina. Ne treba da verujete toj osobi jer je on/ona samo iluzija i laž. Što pre treba da izađete iz začaranog kruga. Možda ćete ući u brak iz interesa. Device u vezi ili braku biće okrenute poslovnim obavezama pa će odnosi da zahladne. Treba da svoju toplu i razumnu energiju usmerite ka opuštenom odnosu i komunikaciji, kako biste prevazišli predstojeći period.

ZDRAVLJE: Zdravlje je najvažnije, česte nesanice, pad imuniteta. Više vitamina je potrebno, posebno u periodu druge polovine meseca.

VAGA

POSAO: Vage planiraju poslovnu promenu, iako će polovina meseca biti pod uticajem retro Merkura. Nekim osobama iz ovog sazvežđa to može da predstavllja i napredak. Zapravo, nešto nije završeno pa se vraća. Inostranstvo i putovanju su tokom celog perioda. Treba da se prepustite nebeskoj energiji koja vas svakako vodi ka uspehu. Osobe iz znaka Ovan, Lav, Devica, mogu da vam pomognu, dok sa Bikom ili Ribom možete da imate nerazumevanje. Najviše uspeha možete da imate u oblastima menadžmenta ili trgovine. Svakako slušajte sebe, vi ste moćna osoba koja odlično zna da prepozna izvor zarade.

LJUBAV: Venera u Lavu u prvom delu meseca kasnije prelazi u Devicu, Mars u Vodoliji retrogradno. Ovaj aspekat će sve da pokrene na nebu, posebno Venerinu decu. Avantura je deo ovog znaka i dobro se osećate u toj koži. Morate da pazite da ne povredite nekog koga volite i ko voli vas. Mars u Vodoliji neće vam dati mira. Tokom meseca kao da letite. Non stop ste u pokretu i vašu energiju je teško zaustaviti. Vage koje su same mogu da imaju više udvarača u svojoj okolini i da budu blokirane pri izboru prave osobe. Jedna Vodolija će vas oduševiti i verovatno će vam pokrenuti emocije. Dobar odnos sa Lavom ili Rakom. Ako završavate vezu ili brak, uradite to dok vam je Saturn u Jarcu, biće teško i naporno, ali moraćete jer tu je konačno rešenje.

ZDRAVLJE: Nemate trenutna otežanja, sem što morate da se fizički više aktivirate. Puni ste energije.

ŠKORPIJA

POSAO: Dobar aspekat Sunca i Jupitera od 5. jula daće velike mogućnosti ovom sazvežđu da pokrene poslove koji su davno planirani. Posao koji očekujete od jednog prijatelja sada je izvestan i može biti povezan sa inostranom kompanijom. Dobar odnos sa još jednim Škorpijom, Blizancem ili Lavom, mada će vam ipak najbolji partneri biti Devica i Jarac. Veći novac koji očekujete kao isplatu dugogodišnjeg duga može se desiti pred kraj meseca. Ulažite u nekretnine ako imate mogućnosti.

LJUBAV: Vaš partner trpi zbog vašeg neraspoloženja. Obično kada ste nesrećni ili imate problem na poslu, to prenosite u kuću. Loša komunikacija može da bude okidač za odvajanje od partnera. Mars u Vodoliji u prirodnom četvrtom polju daje svađe i problem u domu. Budite obazrivi, u takvom stanju možete biti opterećenje kako drugima tako i sebi. Potrebno vam je da se krećete i budete više van kuće da taj višak negativnosti ode u etar. Slobodne Škorpije imaju osećaj da će im se neko javiti iz prošlosti. Verovatno ćete u jednom periodu biti vezani za tu osobu. Dobra ljubavna relacija sa osobama iz sazvežđa Ovan, Ribe, Škorpija, Rak. Ako ste u poznanstvu sa jednim Jarcem, ostavite to za jesen. Sada je osetljiv period za vašu energiju.

ZDRAVLJE: Preterana nervoza, proverite pritisak, sami izazivate hipertenziju.

STRELAC

POSAO: Važan mesec za start novog posla. Teško da će oni koji rade po firmama imati boljitak. Više napetosti na radnom mestu sa saradnicima i kolegama daje da ste u fazi kada vam je potreban odmor. Mnogi neće razumeti vaše hirove ili vašu ambiciju da uradite još i još. Imate saradnju sa duplim Rakom sa kojim možete da ostvarite posao koji je čekao duži period. Potrebno je da se izvučete iz države i napravite poslovni „dil“ van granica. Pomoći će vam jedan Lav. Nezaposleni Strelčevi imaju ponudu da rade u administraciji. Novac možete da očekujete već od samog početka meseca kada se naprave odlični aspekti planete Sunce i vašeg vladara Jupitera u Škorpionu, posebno kada ova planeta konačno krene u direktan hod.

LJUBAV: Jupiter u dobrom aspektu sa Suncem, ali i Venera u Lavu na početku meseca daju zanimljivo poznanstvo sa osobom iz sfere ekonomije ili putovanja, turizma. Za jednog avanturistu kao što je Strelac to predstavlja pravi izazov. Ceo mesec će biti zanimljiv i pun izlazaka. Postoji mogućnost za zanimljivo putovanje na kom možete da budete u lepom poznanstvu sa osobom koja je otvorenog duha, verovatno ima veze sa sportom ili filmom. Kreativna osoba koja traži avanturistu. Strelčevi u braku ili vezi imaju mogućnost da poprave svoj odnos pod uslovom da se više druže sa društvom i budu otvoreni u izražavanju svojih želja. Osobe iz znaka Lav, Rak, Vodolija, Devica – mogu da budu vrlo značajni za ozbiljnu vezu.

ZDRAVLJE: Oprezno kada su velike vrućine, često preterate sa hladnim napicima, čuvajte grlo.

JARAC

POSAO: Mars u znaku Vodolije i prirodne druge kuće novca, talenata, – daće ovom znaku vetar u leđa da se ozbiljno pozabavi sobom i svojim novim planom za budućnost poslovanja. Iako Merkur ide retro od polovine meseca, Jarčevima bar u ovom trenutku neće da predstavlja veliku opasnost jer će samo podstaći ideju kojoj je trebalo mnogo vremena da se realizuje. Ne bi trebalo da stupite u poslovni odnos sa Škorpijom ili Bikom, bar ne sada, jer će oni svojim stavovima prilično da vas blokiraju. Možda pre sugestija vazdušnog ili vatrenog znaka. Ne bi bilo loše da se pokrenete na put u inostranstvo, tamo dobijate više ideja i inspiracije za dalji rad i stvaralaštvo. Ambicija vam je uvek bila prijatelj, pa ćete i ovog puta dati sve od sebe kako biste postigli uspeh.

LJUBAV: Sa Marsom u Vodoliji imate partnera od koga možete dobiti jednu vrstu materijalne podrške. Ona pojačava vaš sistem vrednosti, ali vam na neki način omogućava da zaradite više i svoje ideje protežirate racionalno i korisno. Biće i izliva pravih emocija jer Jarac je osetljiv u ovom periodu kao i svaki zemljani znak koji traži vodu da ga nahrani. Imaćete ljubavnu aferu sa jednim Blizancem ili Ribama. Osoba iz znaka Device dugo misli na vas, pa samim tim očekujte da ćete dobiti poziv od nje. Jarčevi koji su u braki ili vezi osećaju dosadu koja ih ubija. Pomozite jedan drugome tako što ćete otvoreno pričati o željama i manama u braku.

ZDRAVLJE: Nervoza vas čini lenjim. Idite na more ili planinu koja može da vas oporavi.

VODOLIJA

POSAO: Merkur u znaku Lav daje Vodolijama da se više posvete svom partneru i saradnicima sa kojim radi. Morate da prihvatite sugestiju jednog Lava ili Ovna jer će vas oni dovesti do zanimljivih sugestija koje samo jedna Vodolija može da projektuje u stvarni svet. Biće pomalo teško kada se Merkur vraća unazad – retro, ali to je samo iskušenje kroz koje ovo sazvežđe prolazi. Kako vreme ide, tako ćete imati bolji odnos sa saradnicima, a poverenje raste iz dana u dan. Veći novac možete da očekujete nešto pre petnaestog u mesecu. Svaka Vodolija je inovatorski znak i spremna na izazove koji mogu da unaprede ne samo nju već i celo poslovno okruženje.

LJUBAV : Ulazak Venere u Devicu daje Vodolijama da imaju puno energije i istrajnosti u potrazi za ljubavlju. Potrebno je tražiti partnera u inostranstvu ili preko neke socijalne mreže. Imaćete priliku da vas osoba koja je zauzeta kontaktira, ali neće da otkrije svoj status. Budite oprezni kako ne biste naseli na emotivnu bombu. Mars u znaku Vodolije pojačava strast, požudu, želju za dominacijom. Svi aspekti su dobri za nov početak ili bar za novo poznanstvo. Dobar odnos sa Vagom, zapravo strast sa Blizancima, razvija se emocija, a vas će verovatno da pokrene jedna Škorpija koja čeka već duži period.

ZDRAVLJE: Pritisak promenljiv. Skloni ste preteranom nerviranju.

RIBE

POSAO: Često ste nezadovoljni jer mislite da možete još više i bolje. To je istina, ali često nemate podršku drugih pa upadate u depresiju i teško vam je da se vratite u normalu. Početak meseca je dobar da potražite savetnika ili da imate saradnju sa osobom u znaku Device ili Ovan. Mada ste vezani za vazdušne znake, oni nisu sada povoljni saradnici za vas jer imate različite stavove i ideje koje mogu da postanu na kraju konfuzne. Pokušajte sami da se stabilizujete jer ste ipak sami sebi najbolji kritičar i analitičar. Veći novac možete da očekujete u periodu druge nedelje meseca. Putovaćete dosta, posebno ako se bavite poslovima medija, novinarstva, bilo koje kreativnosti, a u tom vam pomaže svakako direktni Jupiter koji konačno kreće napred i pravi dobre aspekte u odnosu na vašeg vladara Neptuna.

LJUBAV: Emotivni ste, osetljivi. Kod Riba je često razočarenje, napuštenost. Vrlo ste senzibilni u ovom periodu i emotivni status vam je najvažniji. Ne želite da ulazite u vezu ako tu osobu ne vidite kao potencijalnu ljubav. Vaša privlačnost i harizma često znaju da budu i problem. Ljudi misle da volite da izazivate i šokirate okolinu, ali vi želite samo da pokažete svoje stanje duha, koje je u suštini jako usamljeno. Dobar odnos sa zemljanim i vodenim znakovima, posebno sa Rakom ili Jarcem. Vama se dopada jedan Lav, a osoba iz sazvežđa Blizanci ili Vodolija želi da obnovi vezu ili bar druženje.

ZDRAVLJE: Vama je potreban odmor. Idealna destinacija – neko ostrvo u grčkom arhipelagu.