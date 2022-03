Niste ni slutili šta sve vaš datum rođenja može da otkrije o vama

Možda ćete se iznenaditi, ali datum rođenja otkriva mnoge zanimljive stvari o nama. Zašto smo baš rođeni tog datuma i te godine? Zašto smo baš ovakvi kakvi jesmo? Ima li naš datum rođenja veze s nama kao osobama?

Bacite se na posao i saberite cifre svog datuma rođenja i otkrijte svoj tzv. broj sudbine, jer tajna je upravo u vašem datumu rođenja, koji vam je predodredio sudbinu i učinio vas ovakvom osobom kakva ste postali.

POSTUPAK:

Npr. datum rođenja 05.09.1979.

1. Saberite svaku cifru u datumu: 5+9+1+9+7+9

2. Zbir: 40

3. Saberite još jednom dok ne dobijete jednocifreni broj: 4

Broj 1

Osobe s ovim brojem kao brojem sudbine izrazito su romantične, pustolovne i temperamentne, ali teško se kontrolišu u kriznim situacijama!

Broj 1 u mitologiji označava jedinstvo, celinu i sve nedeljivo. One vole izazove, deluju brzo, mrze nepravdu i istog trena se bore protiv nje.

Ipak, one znaju da nekad treba reagovati planski, i unapred osmisliti strategiju kojom će rešiti problem, ali nažalost one to brzo zaborave, jer bi sve hteli da reše što lakšim i bržim putem. Osobe s ovim brojem sudbine, često su rastrgani između nepromišljenih jakih osećaja i zdravog razuma, pri čemu, nažalost, najčešće pobedi osećaj.

Ali upamtite, i ostali ljudi imaju svoje mišljenje, stavove i osećanja, pa preporučujemo da više slušate nego zagovarate svoje mišljenje, a naročito onda kada ste svesni da niste u pravu.

Broj 2

Uz osobe s brojem 2 kao brojem sudbine često se povezuju pojmovi poput razdora, nesloge i svađe. U ljubavi su puni ljubavi i poštovanja prema osobi koju vole, i za voljenu osobu učinili bi sve.

Te su osobe često rastrgane između ljubavi i mržnje, dobrog i lošeg, između zdravog razuma i sopstvenih osećanja. Ali ipak, „dvojke“ su izrazito strpljive, staložene, izdržljive i istrajne.

Odricanje u korist drugih i obzirnost prema drugima najveće su odlike „dvojki“, osobe s dvojkom kao brojem sudbine nisu nimalo sebične, čak su ponekad i sklone zaboravljanju samih sebe i svojih prioriteta, na čemu bi i te kako trebalo da porade, jer ipak sebi bi trebalo da budemo na prvom mestu (ali ipak ne preći granicu sebičnosti). U vezi su puni ljubavi i poštovanja prema osobi koju vole, i za voljenu osobu učinili bi sve, ali ipak pripazite, jer ljubav ponekad zna da bude slepa! U školi, na poslu i sl. dvojke nisu „timski igrači“ (što bi po broju bilo logičnije), već radije funkcionišu sami i sami postižu rezultate, kako bi za svoj uspeh ili neuspeh mogli da budu zaslužni samo oni.

Broj 3

Osobe koje su izračunavanjem svog datuma rođenja dobile trojku, izrazito su voljene i omiljene u društvu. Ostali se jednostavno guraju u redu kako bi se družili baš s vama.

U mitologiji je broj 3 potpuno „čista“ brojka, to možemo zaključiti iz mnogih pojedinosti, npr. u Bibliji, Tri kralja, Sveto Trojstvo i sl. Vi ste uvek u centru pažnje, šarmantne ste i prijatne osobe. Vaša je životna radost potpuno prirodna i nimalo usiljena, radujete se svemu što vam se u životu događa i znate kako da se nosite s kriznim situacijama.

Što se tiče posla, škole i fakulteta, veoma ste disciplinovani. Vaš je moto: Prvo posao, a potom zabava. Ali, dobro bi vam došlo malo opuštenosti, jer život je ipak i uživanje u njegovim trenucima, a ne samo niz strogo navedenih pravila kojih bi se trebalo držati. U ljubavi ponekad znate da budete ljubomorni, što se loše odražava na vašu vezu. Verujte, nemate razloga za ljubomoru, jer dovoljno ste šarmantni, iskreni i posebni i to je i te kako dovoljno osobi koju volite.

Broj 4

Te su osobe izrazito solidarne, svesne svojih obaveza i potpuno pouzdane, pa to isto očekuju i od drugih ljudi koji ih okružuju.

Osobe s brojem 4 kao brojem sudbine izrazito su povezane s područjima nauke i geografije. Jer npr. postoje 4 strane sveta, 4 glavna elementa (vatra, voda, zemlja, vazduh) itd. U ovom kontekstu 4 je savršena brojka.

Osobe s ovim sudbinskim brojem pre svega vole red i urednost. Ali, one nisu perfekcionisti, već jednostavno vole da je sve uređeno i unapred isplanirano. Te su osobe izrazito solidarne, svesne svojih obaveza i potpuno pouzdane, te to isto očekuju i od drugih ljudi koji ih okružuju. Ali, ponekad ne znaju da se snađu u situacijama u kojima sve nije potpuno isplanirano, koje su se desile potpuno neočekivano. Stoga, poradite na svojoj opuštenosti, i pustite da se stvari ponekad odvijaju svojim tokom, jer nema smisla nervirati se zbog nečeg što je i te kako moguće rešiti.

Što se ljubavi tiče, vi biste vašu vezu najradije odmah okončali brakom, za vas nisu ludi noćni provodi, veze za jednu noć i slični „izleti“, ljubav shvatate veoma ozbiljno.

Trebalo bi da malo više slušate druge, šta oni imaju da vam kažu, kako se osećaju i o čemu razmišljaju-

Broj 5

Osobe s brojem 5 kao brojem sudbine, više od svega vole slobodu, činiti nešto pod prisilom i protiv njihove volje za njih je poput smrtne kazne.

Broj 5 se, poput broja 3 često povezuje s religijom i mitologijom, npr. 5 Mojsijevih knjiga, pentagram koji služio za zaštitu u od đavola i sl. Za vas ne postoji prisila i granice, niko vam ne govori šta da radite, kako da se ponašate i kakvi da budete. Vi sledite svoj JA, i od toga ne odustajete.

Naravno, sudeći prema vašem karakteru, često zapadate u konflikte, jer teško je nositi se s još jednom osobom tako čvrstih stavova poput vaših. Trebalo bi da malo više slušate druge, šta oni imaju da vam kažu, kako se osećaju i o čemu razmišljaju. Verujte, to ne košta ništa, osim malo vašeg vremena i strpljenja. Poradite na tome.

U vezi rado dominirate, i nikako ne volite da budete ostavljeni (kao i svi mi), ali verujte lakše ćete funkcionisati, i vaša će veza i odnos s partnerom biti mnogo zdravija, ukoliko pristanete na kompromis.

Broj 6

Broj 6 kao konačni rezultat vašeg datuma rođenja, otkriva kako ste naročito kreativna osoba i više od svega volite umetnost. Vaše misli često znaju da odlutaju, razmišljate o boljem svetu, u kojem bi vladala kreativnost, šarenilo, sreća i uspeh.

Broj 6 je u mitologiji nazivan tzv. „stopostotnim“ brojem, jer je on zbir prva tri broja (1+2+3=6). Vi ste puni ideja, novih zamisli, kreativni ste i spontani, često se ljudima činite pomalo otuđeni, i kao da živite u svom svetu, ali vi se tako dobro osećate i to je najbitnije. Svoje dnevne obaveze obavljate brzo i do kraja, ne ostavljate ništa za sutra, jer sutra dolaze nove obaveze, pa ne dopuštate da vam se posao nagomila. Ostavljate dovoljno vremena za svoje hobije u kojima uživate. U ljubavi i vezama posebno ste romantični i domišljati.

Broj 7

Broj 7 je broj koji izražava vaše stalne promene raspoloženja, isto kao i vaši interesovanja koja se neprestano menjaju. U mitologiji je sedmica brojka stalnih promena. Ali, pritom niste nimalo nesigurni, nepouzdani ili nemirni, već jednostavno niste spremni da probate nešto novo, jer ste zadovoljni i starim (odnosno onim što vas trenutno okružuje i zaokuplja).

„Sedmice“ su ipak vrlo istrajne, uporne i ne dozvoljavaju da ih išta odvrati od njihovog cilja. Ipak postoji i izuzetak, koje cilj više toliko ne zanima kada shvate kako su pronašli nešto zanimljivije! U poslu s „sedmice“ zadovoljne tek tada kada pronađu posao u „kojem se neprestano nešto događa“, jer inače se užasno dosađuju. Njihova ljubav je bezuslovna, kada vole, tada vole iskreno i zauvek! Svaka veza traje toliko dugo, koliko i upoznavanje osobe i pronalaženje svih sitnica vezanih uz nju.

Broj 8

Osmice su ponosne, arogantne, hladne, i staložene! Hvala Bogu sve je to samo maska!

Dobro, ne baš sve, ali skoro… U školi i na poslu, često ne mogu da prihvate kritiku, i zbog toga neretko dolaze u konfliktne situacije, zbog kojih postaju arogantni, pa čak i drski. Čvrsto, uporno i istrajno slede svoj cilj i ne prezaju ni pred čim, makar nekoga na tom putu povredili. Osmice se ne zaljubljuju lako, čekaju princa na belom konju, i tek kada su 100% sigurni u izbor, kreću u akciju. Nažalost, u njihovom odnosu s partnerom nema baš mnogo romantike i sentimentalnosti. Stoga pripazite, jer partner bi ubrzo mogao da odustane od vas!

Broj 9

Osobe s brojem 9 kao brojem sudbine vrlo su saosećajne, i rado pomažu drugima u nevolji. Kao i broj 6, devetka je tzv. stopostotni broj, jer je proizvod množenja prethodnih brojeva (3*3=9). Često toliko saosećaju s drugima, i žrtvuju se za njih da jednostavno zaborave na sebe. Vrlo su pristupačne, ljubazne osobe, uvek spremne da pomognu.

Najbolje se snalaze u poslovima koje zahtevaju volonterski rad, ili poslovi u kojima se pomaže starijim osobama i maloj deci. U vezama devetke čine za partnera apsolutno sve… Ali verujte, ponekad je sasvim mala doza sebičnosti vrlo poželjna i zdrava, nije loše misliti malo i na sebe, jer ipak smo svi mi ljudi, i potrebna nam je ljubav i odobrenje kao i ostali.

