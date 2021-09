Saradnja Srbije i Rusije u kulturi i turizmu

BEOGRAD – Sednica Radne grupe za kulturu i turizam održana je danas u Maloj Sali Narodne skupštine u okviru Međuvladinog rusko-srpskog odbora za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

Potpredsednica Vlade i ministarka kulture Maja Gojković najavila je da će na sednici biti razmotrena mnoga značajna pitanja, poput razvoja međuregionalne saradnje u oblasti kulture i turizma, saradnje u oblasti kinematografije i scenskih umetnosti, a koja imaju ima ulogu u daljem razvoju saradnje u suočavanju sa globalnim izazovima u oblasti kulture i turizma.

Ova sednica se održava kao deo ukupnih aktivnosti „Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji“ koje zajedno realizujemo, a koji predstavljaju osnovu za našu dalju saradnju u oblasti kulture i jedan su od najboljih odgovora na izazove savremenog doba sa kojima se suočavamo, istakla je Gojković.

Prema njenim rečima, ovo je “prirodan ishod istorijske bliskosti i uzajamne podrške dve zemlje i dva naroda, kao i razvijene političke, ekonomske i kulturne saradnje na strateškom planu“.

„Našim dubokim vezama, stalnim i principijelnim uzajamnim podrškama pri prioritetima na bilateralnom, međunarodnom planu najbolje svedoči obeležavanje zajedničkih, značajnih istorijskih događaja kojima su naši viševekovni odnosi izuzetno bogati“, navela je Gojković.

Kako ona ističe, zaštita nasleđa u tome ima ključnu ulogu, posebno imajući u vidu izazove sa kojima se danas suočavamo.

“U tom svetlu želim da izrazim posebno zadovoljstvo povodom predstojeće predaje Miroslavljevog jevanđelja, čime će ovaj spomenik kulturne baštine sa liste Uneska biti ponovo celovit“, rekla je ministarka kulture.

„Mi dobro razumemo i značaj negovanja istorijskog pamćenja za budućnost i nastavićemo da to činimo izložbama, naukom, razgovorima, kao što je to slučaj u brojnim institucijama širom Beograda – od proučavanja Dostojevskog do nastupa mladih muzičara…Naša saradnja, osnovana prošlošću, okrenuta je budućnosti“, ističe Gojković.

Dodaje da tim povodom posebno pozdravlja i današnje potpisivanje Memoranduma o saradnji Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Aleksandrinskog teatra iz Sankt Peterburga.

“Tako dodatno produbljujemo i konkretizujemo aktiviranje našeg sporazuma na državnom, regionalnom i lokalnom nivou. Uverena sam da će ovi rezultati biti jasno vidljivi i na multilateralnom planu na primerima naše saradnje u mnogim međunarodnim organizacijama, poput Saveta Evrope, Uneska ili Foruma slovenskih kultura“, kaže potpredsednica Vlade.

U Centralnom holu Narodne skupštine upriličeno je potpisivanje Memoranduma o saradnji Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Aleksandrinskog teatra iz Sankt Peterburga, koji su potpisali upravnici ovih institucija Tamara Vučković Manojlović i Sergej Vitaljević Jemeljanov.

Zamenica ministra kulture Ruske federacije Olga Sergejevna Jarilova istakla je da o značaju ovog događaja govori prisustvo predstavnika svih sfera kultura i upravnika najvećih kulturnih institucija poput Državnog istorijskog muzeja i Nacionalna biblioteka „Lenjin“, kao i ministri kultura različitih regiona, kao i da međuregionalna saradnja predstavlja važan osnov naše ukupne i dugoročne saradnje u oblasti kulture.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.