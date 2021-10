Tri koncerta na „Pikniku u basti“ od 15. do 17. oktobra

BEOGRAD – Muzička manifestacija “Piknik u bašti” biće premijerno održana od 15. do 17. oktobra u Botaničkoj bašti “Jevremovac” gde će tokom tri večeri koncerte imati Bojana Vunturišević, Dejan Cukić i “Spori ritam bend”, kao i Gudački kvartet “Crystal Strings”.

Kako su naglasilio organizatori trodnevne smotre, na ovaj način će biti zatvorena sezona koncerata u Botaničkoj bašti, gde su tokom leta uživali brojni Beograđani u nastupima kvalitetnih muzičara: Stefan Milenković, Rade Šerbedžija, Darko Rundek, festival “Jaž in the Garden” (Vasil Hadžimanov), Neno Belan, Matija Dedić, grupa “Galija” i drugi.

Za posetioce kapije će biti otvorene 15. oktobra od 17h, a 16. i 17. oktobra od 14 časova.

U zelenoj oazi u centru Beograda koncerte će održati Bojana Vunturišević sutra od 19h, u subotu od 17h pop rok muzičar Dejan Cukić, a poslednje veče rezervisano je za “Crystal Strings”.

Elektro pop dama Bojana Vunturišević se posebno raduje što će posle dužeg vremena nastupati u prestonici Srbije, jer su ona i njeni muzičari željni živih nastupa i kontakta sa publikom.

Poslednji put su imali koncert u klubu “Elektropionir” 2019. godine, a pre toga su svirali u KC Grad, Domu omladine, na Trgu republike i drugim mestima.

“Ono što je potpuna novina u ovoj fazi kada nastupam pod svojim imenom i prezimenom, je to da će ovog puta iza mene, posle sedam dugih godina, konačno stajati „klasičan“ bend”, izjavila je Bojana, ranije popularna kao pevačica istaknutog benda “Svi na pod”.

Sa muzičarkom će nastupati njene kolege – di džej MKDSL, Ivan Mirković Bambi i bubnjar Peđa Milutinović kao novitet sastava.

“Jako se radujem što je ulaskom Peđe u naš bend udahnut novi život live izvođenju moje muzike”, naglasila je Vunturišević.

Dejan Cukić će svoj nastup prilagoditi ambijentu Botaničke bašte, tako da će održati akustični koncert i svoje brojne hitove izvoditi sa klaviristom Draganom Mitićem sa kojim scenu deli već 40 godina.

Koncerti bivšeg člana “Bajage i instruktori” poznati su po neverovatnoj energiji koju Cukić nesebično deli sa publikom, što je nedavno dokazao na uspešnom nastupu u klubu BItefArtCafe na Kalemegdanu, ali i na otvaranju Beer festa 2019.

Svestrani umetnik – radio voditelj, pisac, publicista – autor knjiga o muzici, prevodilac mnogih muzičkih biografija svetskih zvezda, iznedrio je u solo karijeri mnoge hitove – “Ja bih da pevam”, “Letnje kiše”, “Mokre ulice”, “Julija”, “Nebo jedino zna”, “Stranac u Beogradu”, “Dolazi tiho”.

Gudački kvartet “Crystal Strings”, sastavljen od profesionalnih, školovanih muzičara, će tokom poslednje večeri “Piknika u bašti” izvoditi hitove klasične, pop, rok, filmske i nacionalne muzike.

Oni će svirati umesto originalno planirani RTS Big band, koji je takođe trebalo da izvodi filmsku muziku, ali će to ostaviti za neko sledeće druženje na otvorenom.

(Tanjug)

